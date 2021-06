La vie privée est un droit de l’homme, sauf si vous vivez en Chine – .

Les dirigeants d’Apple comme le PDG Tim Cook aiment répéter, souvent, ce qui est devenu une sorte de mantra au sein de l’entreprise ainsi que lors d’événements publics comme la vitrine annuelle des développeurs de cette semaine, WWDC 2021 : à savoir, que la vie privée est un « droit de l’homme », et que dans la mesure du possible, le fabricant d’iPhone va intégrer la confidentialité au cœur de sa gamme croissante de produits et services.

Mais ce droit de l’homme, basé sur les actions de l’entreprise, ne semble pas s’étendre à la République populaire de Chine. Le dernier exemple de cela était évident, en fait, d’une nouvelle fonctionnalité importante de confidentialité d’Apple annoncée lors de la conférence des développeurs de cette semaine. Cette fonctionnalité est le nouveau “relais privé” d’Apple, une fonctionnalité iOS 15 qui masque le comportement de navigation des internautes sur le Web des FAI et des annonceurs, et suit certainement la nouvelle publicité très médiatisée qu’Apple vient de lancer dans le cadre de son ” Intimité. C’est la campagne publicitaire iPhone. Dans cette publicité, nous voyons une visualisation d’un propriétaire d’iPhone empêchant tous les traqueurs et fouineurs effrayants de le suivre. C’est assez divertissant, dans l’ensemble, et résume bien l’engagement admirable d’Apple à ne pas être aussi envahissant et bafouant la vie privée que la plupart des autres géants de la technologie que vous pouvez désigner. Cependant, ne sont pas mentionnées toutes les exceptions qu’Apple fait pour la Chine – où Apple tire près de 15% de ses revenus et où l’entreprise accepte des compromis désagréables pour se maintenir dans les bonnes grâces du régime communiste totalitaire du pays qui s’engage dans un génocide. , entre autres.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il n’est certainement pas surprenant qu’une fonctionnalité comme le relais privé d’Apple ne soit pas disponible dans le pays dirigé par un parti communautaire qui utilise un appareil de surveillance à couper le souffle pour non seulement surveiller de près ses citoyens, mais aussi surveiller tout ce qu’ils font en ligne. Voici un aperçu du fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité de relais privé :

Fondamentalement, le trafic Web est d’abord envoyé à un serveur contrôlé par Apple. À ce stade, le trafic est dépouillé d’une adresse IP d’identification, avant d’être acheminé vers un autre serveur contrôlé par un tiers où une adresse IP temporaire est attribuée avant que le trafic ne soit envoyé vers sa destination. Cette configuration masque à la fois l’identité de l’utilisateur ainsi que les sites Web qu’il visite d’Apple, qui ne rend pas non plus cette fonctionnalité disponible dans les endroits suivants en plus de la Chine : Biélorussie, Égypte, Turkménistan, Kazakhstan, Arabie saoudite, Ouganda, Colombie , Afrique du Sud et Philippines.

Nous pensons que la vie privée est un droit humain fondamental.* *Offre non valable en République populaire de Chinehttps://t.co/rkUSgtFGBG – Alex Stamos (@alexstamos) 7 juin 2021

C’est un point de distinction majeur actuellement entre Apple et Facebook, dont l’ancien directeur de la sécurité a réprimandé Apple sur Twitter cette semaine pour son approche de la confidentialité vis-à-vis de la Chine. Facebook, notons-le, n’est pas présent en Chine aujourd’hui, contrairement à Apple, même si le réseau social est fréquemment la cible de l’ire d’Apple pour violation de la vie privée. Pour autant que Facebook reste en dehors de la Chine, ce n’est pas faute d’avoir essayé, car le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, commencerait à faire des affaires demain dans le pays si le gouvernement le permettait. Mais, pour l’instant, la distinction tient.

Dans un discours très médiatisé plus tôt cette année axé sur la confidentialité, Cook a averti que trop d’empiètements de la part des entreprises privées ainsi que des gouvernements risquaient de nous priver de «la liberté d’être humain». Quelques mois plus tard, le New York Times a publié une analyse approfondie des compromis dans ce sens qu’Apple a faits en Chine, y compris des détails sur les centres de données dans le pays où « les employés de l’État chinois gèrent physiquement les ordinateurs. Apple a abandonné la technologie de cryptage qu’elle utilisait ailleurs après que la Chine ne l’a pas autorisée. Et les clés numériques qui déverrouillent les informations sur ces ordinateurs sont stockées dans les centres de données qu’elles sont censées sécuriser.

C’est un rappel de la très petite différence entre le compromis – qui est généralement considéré comme une bonne chose – et l’abandon de ses principes à un point tel qu’on finit par être compromis.

Meilleure offre du jour Echo Dot gratuit avec lorsque vous achetez une sonnette vidéo Ring à 45 $ dans cette offre folle de Prime Day ! Prix : était de 100 $, maintenant de 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission