La vie secrète de Thessalonique

27/11/2021 à 07:58 CET

Si la vie secrète des villes cache des replis aux poignets de l’histoire, celle de Thessalonique il est plein de plis et de coutures.

Fondée en 315 av.

Lorsque ce dernier atteignit la ville, cela faisait 24 heures que la garnison turque s’était rendue aux Grecs : « Je n’ai qu’un Thessalonique et je l’ai déjà livré & rdquor;, le dernier maire musulman a présenté ses excuses aux troupes bulgares.

En plus d’être un port convoité, le passage des siècles a fait de Thessalonique un refuge multiculturel : c’était la seule ville européenne où les Juifs étaient majoritaires. Des milliers d’entre eux sont venus d’Espagne, après l’expulsion séfarade de 1492 suite aux ordres très catholiques d’Isabel et Fernando.

C’est pourquoi dans ce coin de la mer Égée, une variante de l’espagnol a été parlée pendant 500 ans. L’une de ces familles donnerait naissance à une figure sportive espagnole : Raimundo Saporta, alter ego diplomatique et polyglotte de Santiago Bernabéu dans le Real Madrid des années 50-60.

Aujourd’hui à Thessalonique, l’espagnol est parlé non seulement grâce à l’ouverture récente d’un Institut Cervantès dans la ville mais aussi à ses deux principaux clubs de football. Le central José Angel Crespo a défendu les couleurs noir et blanc de la PAOK. Pour sa part, Julián Cuesta, Javier Matilla et Cristian López Ils portent la chemise aurinegra du Aris.

Les deux institutions cohabitent à quelques kilomètres et demi, la distance d’un stade à l’autre. « Le derby de Thessalonique est un derby chauffé… Appelons-le ainsi & rdquor;blagues Crespo. « La ville est partagée entre les deux équipes & rdquor ;, argumente l’ancien défenseur de Séville, du Racing ou du Rayo. Également une équipe de jeunes de Séville, mais demain le rival de Crespo, le né à Grenade Julien Cuesta Il acquiesce : « C’est très similaire à un Séville-Betis. Ici, c’est plus dangereux car les hobbies en viennent à bout. Mais quand il s’agit de jeu, c’est pareil : effort, passion et concentration au maximum& rdquor;, explique l’ancien gardien d’Almería.

BURGERS OU RÉFUGIÉS

L’Aris fut le premier grand club de la ville, fondé par des jeunes de la bourgeoisie locale en 1914, deux ans seulement après que la ville est passée des mains des Turcs aux Grecs. Comme les canons ne s’étaient tus que récemment, la déesse grecque de la guerre, Arès, a été choisie pour baptiser l’équipe. Cela avait du sens puisqu’Arès était en lutte permanente contre Hercule, la divinité qui a donné son nom à une autre équipe locale : Iraklis, aujourd’hui en deuxième division.

Le PAOK est arrivé en 1926 avec des acronymes moins mythologiques qu’informatifs : ils signifient « club sportif des Thessaloniciens de Constantinople ».

Et c’est qu’en 1923, après la énième guerre gréco-turque, les deux pays ont échangé des minorités ethniques. A) Oui, des milliers de Grecs vivant à Istanbul se sont installés à Thessalonique. Et parmi leurs biens, ils ont également apporté avec eux le PAOK, créé à l’origine dans la ville turque en 1875.

La garniture noire de son uniforme et les aigles aux ailes repliées sur son bouclier rappellent la douleur de ces réfugiés. Depuis leur rencontre lors du premier derby, en 1927, PAOK et Aris ont joué 211 matchs entre toutes les compétitions. Son bilan semble assez équilibré : 75 victoires en noir et blanc, 70 nuls et 66 victoires en noir et blanc. «Nous avons remporté des titres récemment et ils ont été en haut du tableau. Cela rend ce derby plus chaud que d’habitude & rdquor;, valeur José Angel Crespo, l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du PAOK grâce à la ligue et quatre coupes des cinq dernières années.

Pourtant, le groupe présidé par le milliardaire Ivan Savvidis -un autre fils de la diaspora grecque, en l’occurrence né dans l’ex-Union soviétique- jusqu’au derby après avoir perdu 2-0 contre Atromitos.

Pire encore, Aris, qui a remporté la semaine dernière la plus grosse victoire de son histoire à domicile (0-5 contre Giannina). «Cela a été une grande honte et nous allons avec le besoin de gagner oui ou oui. Les fans se sont jetés sur nous, il faut aller à la mort. Ils ont aussi perdu et le derby est dans leur stade : ils vont avoir de la pression. Cela peut nous être bénéfique & rdquor;, évalue Cuesta avant d’envoyer une photo par WhatsApp. Vous voyez un champ entouré d’une mer de fusées éclairantes et de fumée. « C’est du dernier derby avec un public & rdquor ;, précise-t-il.

Demain, pour la première fois depuis près de deux ans, les fans enflammeront à nouveau un derby de Thessalonique.