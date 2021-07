La vie secrète des arbres | Extrait de livre : Le battement de cœur des arbres de Peter Wohlleben

Les pointes des racines d’un arbre sentent, goûtent, testent et décident où et jusqu’où les racines se déplaceront

Lorsque vous étreignez un arbre, il ne se passe rien d’électrique, car, comme vous le savez maintenant, vos tensions sont les mêmes. Mais l’arbre pourrait-il être conscient de votre contact d’une autre manière ? Il y a un concurrent sérieux ici – avec de jeunes arbres, au moins – et c’est un processus connu sous le nom de thigmomorphogenèse, c’est-à-dire lorsque les plantes poussent plus lentement après avoir été touchées. Tout ce que vous avez à faire, par exemple, est de caresser vos plants de tomates pendant quelques minutes chaque jour et ils ralentissent leur croissance vers le haut et mettent leur énergie à faire pousser des tiges plus épaisses.

Cependant, ce n’est pas la plante qui dit qu’elle vous aime aussi, mais plutôt la plante qui réagit à ce qu’elle ressent probablement comme une brise qui souffle, car le vent provoque une réponse similaire. Plus la plante est courte, moins le vent est puissant et moins il y a de pression sur les racines de la plante, donc un plant de tomate avec une tige plus courte et plus épaisse est plus stable. Il en va de même, bien sûr, pour les mouvements causés lorsque les animaux frôlent les plantes – les plantes moins stables sont plus susceptibles de tomber. Par conséquent, il se pourrait bien que la façon dont les tomates ou les petits arbres réagissent à ce genre de perturbation (pas seulement du vent) fasse partie de leur répertoire génétique.

Si vous avez remarqué que les plantes sont en meilleure santé après les avoir caressées, vous avez raison. Les scientifiques ont découvert que les plantes stimulées par le toucher produisent plus d’acide jasmonique. Cet acide régule non seulement la hauteur et déclenche la croissance de tiges plus épaisses pour que les plantes soient plus stables, il rend également les plantes plus résistantes aux parasites.

Si vous espériez faire un câlin à un arbre et obtenir un câlin en retour, cette information doit être décevante. Les réponses que j’ai décrites sont simplement une stratégie défensive que les usines emploient contre les événements externes qu’elles considèrent comme une menace. De plus, si l’arbre doit ressentir votre étreinte, il doit être suffisamment sensible au toucher pour qu’il puisse sentir vos bras autour de son tronc. Un arbre possède en effet une certaine sensibilité au toucher, mais dans des circonstances complètement différentes. Par exemple, si un arbre voisin ou un poteau métallique appuie contre son tronc, il commencera à pousser autour de l’obstacle. Pour que cela se produise, cependant, la pression doit être forte et surtout persistante dans le temps – deux conditions qui ne sont pas réunies dans un câlin. Les grands arbres en particulier ont une écorce épaisse qui convient à leur taille, et presque toutes les cellules des couches externes sont mortes, ce qui signifie que les arbres ressentent autant ou aussi peu avec leur écorce que nous ressentons avec nos cheveux.

On retrouve cependant beaucoup de sensibilité dans une toute autre partie de l’arbre : ses racines. À ce niveau, l’arbre se fraie un chemin à travers le sol avec ses extrémités racinaires, qui contiennent des structures ressemblant à un cerveau. Les pointes des racines sentent, goûtent, testent et décident où et jusqu’où les racines se déplaceront. S’il y a une pierre sur le chemin, les conseils sensibles le remarquent et choisissent un itinéraire différent. La sensibilité au toucher que recherchent les amoureux des arbres se trouve donc non pas dans le tronc mais sous terre. S’il est possible d’établir un contact, les racines seraient le premier endroit à essayer. Ils ont l’avantage supplémentaire d’être facilement accessibles et, contrairement aux parties supérieures de l’arbre, ils sont actifs même en hiver. Cependant, ils n’aiment ni la pression ni l’air frais, et il ne sert donc à rien d’exposer ces structures tendres, car même dix minutes au soleil signifient la mort de leurs tissus.

Les découvertes scientifiques les plus récentes offrent cependant quelque chose de complètement différent : le rythme cardiaque des arbres. Battement de coeur? Les arbres, bien sûr, n’ont pas de cœur comme nous, mais ils ont besoin de quelque chose qui remplit une fonction similaire ou les processus les plus importants de leur corps ne fonctionneraient pas.

Ce que le sang est aux hommes, l’eau l’est aux arbres. J’ai beaucoup écrit sur la façon dont l’eau est transportée jusqu’à la cime de l’arbre ; exactement comment cela se produit n’a pas encore été suffisamment expliqué. La théorie la plus populaire, selon laquelle l’humidité est attirée par la transpiration vers les brindilles supérieures, ne fonctionne pas. Selon cette théorie, l’eau s’évapore des feuilles et cela crée un vide dans le tronc. Ce vide aspire ensuite l’eau des racines et du sol environnant. Malheureusement pour cette théorie, la pression de l’eau dans le tronc des arbres à feuilles caduques est la plus élevée au début du printemps. A cette époque de l’année, il n’y a pas une seule feuille verte sur l’arbre et donc rien ne peut transpirer.

Les autres tentatives d’explications (osmose, capillarité) ne fonctionnent pas non plus, nous sommes donc actuellement sans réponses. Ou, nous l’étions. Le Dr András Zlinszky de l’Institut limnologique du Balaton à Tihany, en Hongrie, fait la lumière sur la question. Il y a quelques années, lui et des collègues de Finlande et d’Autriche ont remarqué que les bouleaux semblaient se reposer la nuit. Les scientifiques ont utilisé des lasers pour mesurer les arbres pendant les nuits calmes. Ils ont remarqué que les branches pendaient jusqu’à 4 pouces (10 centimètres) plus bas, revenant à leur position normale lorsque le soleil s’est levé. Les chercheurs ont commencé à parler du comportement du sommeil dans les arbres.

De toute évidence, Zlinszky ne pouvait pas sortir cette découverte de sa tête, et il a décidé qu’il devait enquêter davantage. Lui et un collègue, le professeur Anders Barfod, ont mesuré vingt-deux autres arbres d’espèces différentes. Une fois de plus, ils ont documenté la montée et la chute des branches, mais cette fois, certains des cycles étaient différents. Les branches changeaient de position non seulement matin et soir, mais aussi toutes les trois à quatre heures. Quelle pourrait être la raison de ce rythme ?

Les scientifiques se sont penchés sur le transport par eau. Était-il concevable que les arbres effectuaient des mouvements de pompage à ces intervalles réguliers ? Après tout, d’autres chercheurs avaient déjà déterminé que le diamètre du tronc d’un arbre diminue parfois d’environ 0,002 pouce (0,05 millimètre) avant de s’élargir à nouveau. Les scientifiques étaient-ils sur la piste d’un rythme cardiaque qui utilisait des contractions pour pomper l’eau progressivement vers le haut ? Un rythme cardiaque si lent que personne ne l’avait remarqué avant ? Zlinszky et Barfod ont suggéré cela comme une explication plausible de leurs observations, poussant les arbres un peu plus loin vers le règne animal.

Un battement de cœur toutes les trois ou quatre heures est malheureusement trop lent pour que même la personne la plus sensible puisse le ressentir lorsqu’elle serre un arbre dans ses bras, et donc, une fois encore, nous avons échoué dans notre recherche d’un signal perceptible de l’arbre en réponse à notre toucher.

Pages 71-74

Extrait avec la permission de Penguin Random House

Le battement de coeur des arbres

Peter Wohlleben

Maison aléatoire de pingouin

Pp 240, Rs 599

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.