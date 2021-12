La vie sur Mars percée alors que la glace d’eau est repérée sous le «Grand Canyon» de la planète rouge | Sciences | Des nouvelles

Il provenait de données collectées par le Trace Gas Orbiter (TGO), qui fait partie de la mission ExoMars opérée par l’Agence spatiale européenne (ESA) et son homologue russe, Roscosmos. Parmi l’arsenal d’instruments à bord de la sonde se trouve le détecteur de neutrons épithermiques à résolution fine (FREND), qui peut détecter l’hydrogène, l’un des deux éléments qui composent l’eau. L’eau est à la base de la vie et indispensable à tous les processus que nous connaissons.

De nouvelles analyses des données de FREND montrent des niveaux élevés d’hydrogène sur un site appelé Candor Chaos, situé près du cœur du système du « Grand Canyon » surnommé Valles Marineris.

Alexey Malakhov, chercheur principal à l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie, a déclaré : « Nous avons découvert qu’une partie centrale de Valles Marineris était remplie d’eau, bien plus que ce à quoi nous nous attendions.

« Cela ressemble beaucoup aux régions de pergélisol de la Terre, où la glace d’eau persiste en permanence sous un sol sec en raison des basses températures constantes.

Valles Marineris est le plus grand canyon du système solaire – et plus de cinq fois plus profond que le Grand Canyon sur Terre.

Lorsque les experts ont cherché des mangeurs de glace dans la région avant ils n’ont pu étudier que la poussière de surface.

Mais la nouvelle sonde leur permet d’étudier le sous-sol supérieur ainsi que la surface immédiate.

Igor Mitrofanov, un autre scientifique de l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie, a ajouté : « Avec TGO, nous pouvons regarder jusqu’à un mètre sous cette couche poussiéreuse et voir ce qui se passe réellement sous la surface de Mars.

« Surtout, nous pouvons localiser des « oasis » riches en eau qui ne pouvaient pas être détectées avec les instruments précédents. »

Les données ont été collectées par FREND entre mai 2018 et février 2021, selon un communiqué de l’ESA.

L’équipe pense que l’hydrogène qu’ils ont détecté se présente sous la forme de glace d’eau, ce qui, selon eux, signifie que le composé pourrait constituer jusqu’à 40 % des matériaux proches de la surface dans la région.

Hakan Svedhem, l’ancien scientifique du projet de l’ESA pour l’ExoMars Trace Gas Orbiter, a déclaré : « Cette découverte est une première étape étonnante, mais nous avons besoin de plus d’observations pour savoir avec certitude à quelle forme d’eau nous avons affaire.

« Quel que soit le résultat, la découverte démontre les capacités inégalées des instruments de TGO à nous permettre de « voir » sous la surface de Mars – et révèle un grand réservoir d’eau pas trop profond et facilement exploitable dans cette région de Mars. »

Colin Wilson, scientifique du projet ExoMars Trace Gas Orbiter de l’ESA, a ajouté qu’en savoir plus sur « comment et où l’eau existe » sur Mars aujourd’hui est « essentiel pour comprendre ce qui est arrivé à l’eau autrefois abondante de Mars ».

Il a ajouté que cela « aide également notre recherche d’environnements habitables, de signes possibles de vie passée et de matériaux organiques des premiers jours de Mars ».

Les découvertes incroyables de l’équipe seront publiées dans le numéro de mars 2022 de la revue Icarus et ont été publiées en ligne le 19 novembre.