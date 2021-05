La vie unique de Victoria’s Secret – WWD

Victoria’s Secret essaie la vie de célibataire après tout.

Mais en tant qu’entreprise autonome, le géant de la lingerie va devoir se tailler une place durable auprès des jeunes consommateurs, qui pardonnent moins les faux pas et poursuivent leurs propres notions de beauté.

La bonne nouvelle est que, avec un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars l’année dernière malgré la pandémie, la marque a encore beaucoup de choses à travailler et du temps pour se connecter.

La société mère L Brands Inc. a renoncé mardi à vendre l’entreprise et a déclaré qu’elle poursuivrait plutôt une spin-off exonérée d’impôt de la marque en août. Cela séparera enfin Victoria’s Secret de Bath & Body Works, qui a vu son étoile monter alors que le secteur de la lingerie marquait le pas ces dernières années.

Les ventes chez Victoria’s Secret ont chuté de 27,9% l’année dernière, tandis que Bath & Body Works a pu tirer parti de ses atouts pendant la pandémie et a bondi de 20,1% à 6,4 milliards de dollars.

Victoria’s Secret a rebondi au premier trimestre avec un gain de ventes de 73,9% à 1,6 milliard de dollars et des bénéfices d’exploitation de 245 millions de dollars. Mais depuis le premier trimestre de 2019 – une comparaison qui ignore les distorsions des verrouillages de l’année dernière – les ventes de la marque sont en baisse de 7%, reflétant la fermeture de 233 magasins.

Bientôt, Victoria’s Secret, plus mince et plus ciblée, avec 929 magasins, sera vraiment seule, sans le soutien apporté par le succès de Bath & Body Works. Le président-directeur général actuel, Martin Waters, continuera de diriger l’entreprise.

Et Sarah Nash, présidente de L Brands, a déclaré que la marque était prête.

«Au cours des 10 derniers mois, nous avons réalisé des progrès significatifs dans le redressement des activités de Victoria’s Secret, en mettant en œuvre des initiatives de commercialisation et de commercialisation pour stimuler la croissance du chiffre d’affaires, ainsi qu’en exécutant une série d’actions de réduction des coûts, qui ensemble ont considérablement une rentabilité accrue », a déclaré Nash.

«Bath & Body Works et Victoria’s Secret sont des leaders sur leurs marchés respectifs et, en tant qu’entreprises distinctes, chacune sera idéalement positionnée pour bénéficier d’une concentration accrue sur la poursuite des stratégies de croissance les mieux adaptées à la clientèle et aux objectifs stratégiques de chaque entreprise», dit-elle mentionné.

Bien que dénigrer Victoria’s Secret comme étant en décalage avec la sensibilité actuelle est devenu une sorte de sport dans certains cercles, l’entreprise a toujours ses boosters.

Simeon Siegel, analyste boursier chez BMO Marchés des capitaux, est optimiste sur la marque et prévoit qu’elle serait évaluée de 5 à 6 milliards de dollars sur une base autonome.

“Nous pensons à Victoria’s Secret de la mauvaise manière”, a déclaré Siegel.

Les questions autour de la marque au cours des dernières années ont été centrées sur son marketing et sur sa capacité à se connecter avec les jeunes consommateurs, a-t-il déclaré, résumant: «Est-ce juste une marque marchant comme un homme mort?

«Ma réponse à ce sujet est, laissons les maths répondre pour nous», dit-il. «Pour chaque personne qui dit que Victoria’s Secret est morte, il y a plus de 5 milliards de dollars de revenus qui répondent à cela. Il y a beaucoup de gens qui y font leurs courses.

«Les revenus sont la meilleure mesure de l’adhésion des clients externes», a déclaré Siegel. «La marge brute est la meilleure mesure de la perception externe de la marque. Le problème de Victoria’s Secret n’était pas que personne ne voulait son produit, c’est que les gens pensaient que la perspective de leur marque s’était érodée et qu’ils ne le voulaient qu’en solde. »

Mais Siegel a fait valoir que la marque avait profité du ralentissement de l’année dernière pour se réduire à ses meilleurs clients tout en évoluant en ajustant son approche marketing.

Cela crée un Victoria’s Secret plus petit, mais plus fort, ainsi qu’une opportunité pour son rival Aerie, propriété d’American Eagle Outfitters, de gagner plus de parts, a-t-il déclaré.

Si Victoria Secret est sur le chemin du retour, le chemin du retour a été long.

Pendant des années, la marque était imparable, menant sa catégorie et se développant à l’échelle mondiale alors que ses modèles aux longues jambes se pavanaient sur la piste dans ses spectaculaires défilés télévisés.

Mais il a commencé à perdre de son éclat au cours de la dernière décennie.

Le fondateur de L Brands, Leslie Wexner, est intervenu pour essayer de changer les choses, observant en 2016 que «la marque vieillissait avec le client». Mais le revirement promis était toujours quelque part dans le futur. La direction était en mutation, la marque semblait soudainement décalée par rapport à l’évolution rapide des temps et Wexner lui-même a été critiqué pour son association passée avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

La société a signé un accord pour vendre 55% à Sycamore Partners pour 525 millions de dollars, mais cela a échoué lorsque la société de capital-investissement a renoncé à la transaction pendant la pandémie. L Brands a réexaminé une vente cette année, mais après avoir testé le marché, profite plutôt d’un Wall Street chaud avec un spin-off.

L Brands a tenu bon sur le marché mardi, glissant de seulement 1,8% à 67,57 $ lors d’une journée de baisse pour le marché. En août, il deviendra plus clair quelle part du cours de l’action – valorisant l’ensemble de l’entreprise à 18,8 milliards de dollars – est liée à Bath & Body Works et quelle part est liée à Victoria’s Secret.

