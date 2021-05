La vieille bande-annonce de M. Night Shyamalan vous fera flipper et vérifier les rides

Les vacances sont généralement un moment de détente et d’évasion. Cependant, si vous êtes fan des bons films, vous savez que ces moments ont tendance à être interrompus par des complications drôles ou sérieusement dérangeantes. Laissez au scénariste / réalisateur M. Night Shyamalan porter ce concept à un autre niveau, grâce à son nouveau film Old. Et comme vous le verrez dans la première bande-annonce, non seulement vous vous retrouverez effrayé par ce qui vous attend, mais vous vérifierez s’il y a des rides au cours des prochains jours.