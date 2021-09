La vieille Europe, aussi sur le Ryder

Alors que Allemagne éclaire la succession de Merkel, L’Europe  laisse un autre échantillon de son vieillissement, cette fois dans le Ryder cup. Au-delà d’une défaite ou d’une victoire écrasante, selon le camp que l’on regarde, la génération nord-américaine en plein essor annonce un changement de cycle sans appel.

Dans un champ de frappeurs, aménagé selon les standards du golf américain, aux greens durs et très rapides, les Européens n’avaient pas le choix. Ce sport vit aussi l’époque de la domination athlétique : les Américains frappent avec une puissance inaccessible aux vétérans européens, glorieux, mais incapables d’aller aussi loin dans leur crépuscule.

S’accrochant à Jon Rahm et confiant ses vétérans fiers, combatifs et pourtant déjà décadents, les rares options de l’Europe restaient à Rory McIlroy. Mais le jeu de l’Irlandais du Nord, errant, emprisonné par les émotions, n’a pu obtenir le moindre point dans les matchs de paires. Les larmes après sa victoire en simple reflétaient le malaise causé par son impuissance.

Le contraire qu’ils ont fait Sergio Garcia et Jon Rahm, qui a remporté leurs trois points, montrant une fois de plus au monde la magie des couples espagnols, qui a commencé avec gracieux et Arbalétriers le fécond de la Cantabrique avec Olázabal. Nous, les Espagnols, avons une condition ancestrale, si friande de division et de guérilla, imbattable en petit nombre.

Jon Rahm lors de la Ryder Cup .

Malgré tout, le pire pour le golf européen résulte de la rareté et tendreté de la nouvelle litière continentale, incapable même d’apparaître dans une Ryder Cup. le nouveau golfeur américain.

Juste Jon Rahm et Viltor Hovland, le premier Norvégien à jouer Ryder, sont capables de se mesurer à armes égales. Des golfeurs endurcis, habitués au circuit américain et à lutter contre eux sans complexes. Et les légendaires n’ont plus de corde, après tant d’années de mise en service : Sergio, 41 ans ; Casey, 44 ; Volaille, 45, et Westwood, 48. Tant de points qu’ils ont gagnés, il en reste si peu à gagner.

Au contraire, les Américains sont dans la fleur de l’âge, huit dans les dix premiers au classement mondial. Des joueurs de cette époque, qui frappent la balle avec fureur et qui s’endurcissent chaque jour dans une compétition exigeante avec de nombreux adversaires en quête du titre et de l’argent.

Avec sa tradition presque centenaire, ce tournoi a aujourd’hui un arrière-goût amer et un fond paradoxal après la Brexit et les pactes actuels des États-Unis avec Grande Bretagne et Australie: “alliés naturels”, selon Boris Johnson. On n’a pas d’autre choix que de se demander ce qu’ils font alors en faisant partie d’une équipe appelée Europe.

