La vieille scène troublante que M. Night Shyamalan a dû modifier pour conserver une cote PG-13

“Les moments graphiques qui se sont produits avec des couteaux et des choses comme ça”, en toute honnêteté, sonne comme un descripteur de notation que je peux obtenir. C’est toujours incroyable de voir comment quelque chose d’aussi simple que des effets sonores peut être modifié au nom de l’obtention d’une cote PG-13. Old ne fait certainement pas exception, car les ravages du temps trouvent toutes sortes de façons nouvelles et excitantes d’être exposées tout au long du film de M. Night Shyamalan. Sans oublier qu’il existe divers actes de lésions corporelles qui, lorsqu’ils sont présentés de la bonne manière, peuvent sembler encore plus horribles lorsque vous les entendez d’une certaine manière.