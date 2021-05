La vigilance de la CIA devient plus grinçante après la fuite de vidéos inédites – RedState ⋆ .

La semaine dernière, la CIA a publié l’une des publicités les plus grinçantes jamais produites par une agence gouvernementale. Dans ce document, une «femme cis-genre de couleur» autoproclamée qui est «intersectionnelle» et qui souffre de troubles anxieux fait savoir que la CIA s’est complètement réveillée de la façon la plus absurde possible. N’oubliez pas que c’est censé être l’organisation de renseignement la plus renommée au monde.

(Tucker Carlson emmène la CIA au bûcher après que l’agence se soit tellement réveillée qu’elle imite la parodie)

Citations réelles de cette nouvelle annonce de recrutement de la CIA: «Je suis une femme de couleur» «Je suis un millénaire cisgenre» «J’ai reçu un diagnostic de trouble anxieux généralisé» «Je suis intersectionnel» Je pense qu’il est prudent de dire que la gauche américaine contemporaine a échoué. – Aisha Ahmad (@aishaismad) 2 mai 2021

Eh bien, la CIA n’est pas terminée. Maintenant, une liste de lecture non publiée de plus d’annonces de recrutement (je suppose que c’est à cela qu’elles servent) a fait l’objet d’une fuite. Ils vous feront paraître aussi perplexe que l’original.

Imaginez le rire que Xi et ses garçons ont en ce moment. https://t.co/AwRtpZD2gV – Bonchie (@bonchieredstate) 8 mai 2021

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec le fait que la CIA fait réellement son travail? Tout comme l’armée, la seule chose qui devrait avoir de l’importance au sein d’une organisation gouvernementale qui existe au moins en apparence pour assurer notre sécurité nationale est de faire le travail au plus haut niveau possible. Qu’est-ce que le fait d’être gay et d’avoir des longes arc-en-ciel a à voir avec ça?

Je vais également spéculer ici et noter que la citation continue de John Brennan (il a également été mentionné dans la première annonce) est utile. C’est un moyen pour la CIA de proclamer qu’elle a gagné dans la bataille qu’elle menait avec Donald Trump, principalement via des fuites illégales qui se sont avérées préjudiciables à sa présidence. Beaucoup de ces fuites, bien sûr, se sont avérées complètement fausses, comme l’histoire des primes russes. Rien de tout cela n’a d’importance maintenant, cependant. Ils ont servi l’effet désiré. La précision n’a jamais été une grande préoccupation pour les hacks carriéristes de la CIA qui ont décidé de se plonger dans la politique.

L’annonce ci-dessus n’est pas la seule nouvelle non plus. Il y a beaucoup plus. Cliquez ici pour consulter un fil de discussion contenant le reste des vidéos, dont la plupart semblent tourner autour de la promotion de la diversité raciale, notamment en utilisant tous les derniers mots à la mode.

Si l’on met de côté la question de savoir si la CIA devrait se concentrer sur ce genre de choses ou non, il y a certainement un argument fort selon lequel elle ne devrait pas le faire publiquement de cette façon. Quel genre de message cela envoie-t-il aux tyrans du monde? Comme je l’ai plaisanté dans mon tweet ci-dessus, Xi Jinping et ses garçons doivent bien rire maintenant. Leur principal adversaire est en train d’imploser sur lui-même, plus préoccupé par l’idéologie du genre et les quotas raciaux que par la sécurité nationale. La division que ce genre de choses provoque est également courante pour les acteurs étrangers.

Les réveillés n’ont pas infiltré ces agences. Ils étaient déjà là, attendant juste d’être activés par la prochaine administration démocrate. Avec les gestionnaires de Biden qui appellent les coups maintenant, c’est ce avec quoi vous vous retrouvez. C’est stupide, mais c’est aussi dangereux.