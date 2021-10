La vilaine erreur de José Altuve ouvre la porte aux Red Sox

Le Vénézuélien du Astros de Houston, José Altuve, il a commis un terrible Erreur au défendre et les Red Sox en a profité pour faire des courses dans ce jeu de la Championship Series du Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors du premier match des Championship Series entre Astros et Red Sox, José Altuve a échoué au deuxième but et a commis une erreur défensive très coûteuse pour son équipe, alors qu’ils traçaient le tableau et que Boston prenait la tête lors de ce début de championnat de la Ligue américaine. Série dans les séries éliminatoires de la Major League Baseball 2021.

Pression?

Nous ne savons pas si c’était de la pression ou non, le fait est qu’il est très surprenant de voir cette erreur chez José Altuve puisque dans ces Playoffs il avait montré un grand jeu défensif et ici il a échoué et son équipe a chargé, car cela a coûté un court pour les Red Sox qui ont placé le match 2-1 dans la troisième manche, sans aucun doute quelque chose qui pourrait être la clé dans le développement de cet engagement de la Championship Series.

Erreur

#REDSOX PREND LA TÊTE SUR UNE ERREUR JOSE ALTUVE ! VOUS AIMEZ JUSTE LE VOIR ! #EauSale | #MLB pic.twitter.com/8Ii1OSmDfW – Tyler Milliken (@tylermilliken_) 16 octobre 2021

L’ERREUR DE JOSÉ ALTUVE ! Le gant lui a fait défaut et a donné l’avantage à Boston ! Red Sox 2-1 Astros (3e) #MLBxFOX pic.twitter.com/NwaPDnPTxa – FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 16 octobre 2021

Ce jeu dans lequel les Astros vénézuéliens ont échoué aurait facilement pu être un double jeu pour mettre fin à la manche et éviter la course, mais le mauvais jeu d’AstroBoy a permis à Xander Bogaerts d’atteindre le marbre pour dépasser l’équipe de Boston.

De plus, il est bon de noter que cette bévue est la septième erreur de José Altuve dans sa carrière dans l’instance des Playoffs.

En revanche, espérons que cela n’assombrisse ni le Vénézuélien ni les Astros dans ce match des Championship Series, car après l’erreur les Red Sox ont pris l’avantage 3-1 et la mauvaise défense d’Altuve en est la cause.