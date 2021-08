La vilaine fin d’une équipe historique

L’équipe féminine de basket-ball a connu une fin laide et bruyante aux Jeux olympiques. Après son élimination, mais toujours avec le tournoi en lice, la Fédération espagnole a annoncé le limogeage de l’entraîneur, Lucas Mondelo, pour “l’échec à atteindre les objectifs sportifs”. En effet, cela n’a pas été une bonne année pour l’équipe, qui a chuté en quarts de finale de son Eurobasket à Valence, qui a joué sans sa star Alba Torrens en raison d’un positif au coronavirus, et à Tokyo 2020, et en guise d’arrivée, elle pourrait pas obtenir le laissez-passer pour la prochaine Coupe du monde. Même ainsi, le premier aurait pu être évité sur un coup franc de Cristina Ouviña et le second si Laura Gil avait transformé un panier facile. Deux événements sportifs, deux détails, décidez d’une compétition et même de l’avenir d’un groupe de basket. C’est pourquoi il a raté la décision radicale. Et aussi parce que le président, Jorge Garbajosa, avait pour étendard ces derniers temps le renouvellement de ses deux entraîneurs. Tout indiquait autre chose. Et les derniers événements semblent le confirmer.

Marta Xargay, prématurément retraitée, a dénoncé à El País qu’elle souffrait de boulimie à cause des exigences de Mondelo. Quelques mois plus tôt, Anna Cruz avait fait ses adieux avec des mots durs à l’encontre du coach, sans le mentionner : “La famille n’est pas traitée comme ça.” La FEB assure qu’elle n’était pas au courant de l’incident de Xargay, mais qu’elle était au courant de l'”usure” de l’entraîneur et des joueurs. Leurs cas, et d’autres qui pourraient sortir une fois l’interdiction ouverte, résolvent un problème sportif classique : où sont les limites de l’entraîneur et jusqu’où il peut aller pour exprimer la performance et motiver l’athlète. Quand Anna Tarrés a quitté la synchro, des arguments similaires ont été entendus, mais sans elle les résultats ont disparu. Mondelo a remporté sept médailles avec l’Espagne. Une fin laide pour un groupe historique.