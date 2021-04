La Villa colombienne donne la victoire à Boca contre The Strongest à La Paz

22/04/2021 à 02h51 CEST

le Boca Juniors L’Argentin a pris les trois points de La Paz avec un score de l’attaquant colombien Sebastián Villa à battre un The Strongest 0-1 qu’il ne savait pas comment être respecté lors de ses débuts à domicile en Copa Libertadores. Villa se convirtió en el héroe del plantel de Miguel Russo con un gol tempranero marcado en el minuto 7 en esta primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores disputada en el estadio paceño Hernando Siles, el fortín boliviano situado a más de 3.600 metros sobre le niveau de la mer. Avec ce résultat, l’équipe argentine est deuxième du groupe C, emmenée par la différence de buts par le barcelonais équatorien, tandis que l’équipe du bolivien Alberto Illanes est troisième sans points et à la quatrième place est le Brésilien Santos, tombé à la veille de 0 -2 à la maison.

L’attaquant colombien du ‘xeneize’ a ouvert le score à la 7e minute dans un jeu né du côté des visiteurs du terrain. Après avoir reçu un laissez-passer d’Agustín Almendra, ville il a entamé une course vers le but gardé par l’expérimenté Daniel Vaca, culminant avec un but qu’il a marqué après avoir déjoué deux défenseurs «tabby». L’intensité du match a chuté après ce score, avec Boca un peu plus prudent et détendu, mais sans renoncer à l’intention de marquer à nouveau et un The Strongest qui n’a pas pu trouver le moyen d’égaliser malgré les efforts du Brésilien Willie Barboza.

Dès le début de la seconde mi-temps, Villa est revenue à l’attaque, mettant au moins quelques frayeurs aux habitants avec des tentatives d’élargissement du compte de Russo, ce qui a amené le capitaine “ tabby ” Vaca à attirer l’attention sur ses coéquipiers pour avoir autorisé le visiteur. avancer et mettre son objectif en péril. En vain ont été les quelques tentatives locales pour au moins atteindre l’égalité, tandis que la visite s’est déroulée confortablement et a pu prendre son temps contre un Tigre de plus en plus désespéré.

Dans les dernières minutes, Illanes a apporté plusieurs changements qui auraient probablement été plus opportuns auparavant, depuis l’entrée de Rudy Cardozo C’était favorable pour les locaux, même si leur chance était déjà lancée. Lors de la deuxième journée du groupe C, l’équipe argentine accueillera Santos à Buenos Aires le 27 avril et les Boliviens se rendront à Barcelone à Guayaquil un jour plus tard.