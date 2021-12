Je commence à penser que lorsqu’il s’agit de sauver les États-Unis et notre fragile démocratie, la seule réponse est peut-être d’appuyer sur le bouton d’arrêt et de redémarrer.

Ou peut-être administrer un côlon élevé.

Blague à part, un énorme changement est nécessaire et ici, dans notre situation folle actuelle, je ne sais parfois pas si nous reviendrons un jour au monde réel et au bon sens sans le choc défibrillant d’un événement terriblement déterminant.

Car le problème est énorme. Et terrifiant. La vérité est que nous sommes brisés. Il y a une chance de réparer les choses, mais c’est une triste réalité que les dirigeants républicains aspirent avant tout au pouvoir, mais manquent d’idées décentes, de programmes pratiques, ou des compétences ou de l’inclination à gouverner. Il n’y a pas de boussole morale ni même un sens de l’humour décent parmi eux. Ils veulent créer un État autoritaire dans lequel ils gouvernent, quelle que soit la volonté du public. Toute dissidence sera annulée.

C’est sérieux. L’un de nos deux principaux partis politiques ne fonctionne que sur des préjugés, de la méchanceté, des insultes, de la peur, de la désinformation et des comportements mauvais, parfois violents. Et s’en sort plutôt bien.

Revenez sur l’insurrection du 6 janvier, comment tant de républicains ont initialement fait des commentaires publics dénonçant l’attaque mais en quelques jours ont inversé leur position, déclarant soudain que l’assaut contre le Capitole était une expression légitime d’indignation ou même juste une visite touristique. Craignant d’offenser leur ancien président dérangé et ses partisans, ils ont reculé comme des lâches qu’ils sont.

Observez le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, blavier de manière absurde pendant huit heures et demie sur le sol de la Chambre pour bloquer le vote inévitable sur le projet de loi Build Back Better de Biden. Et il était l’un de ceux qui ont supplié Donald Trump le 6 janvier d’annuler les fous qui se déchaînent dans le Capitole, pour ensuite changer de ton. Sa diatribe décousu sonnait, selon le New York Times, « comme une folie des attaques républicaines ».

Pendant que McCarthy parlait, de nombreux membres du GOP les plus extrêmes et les plus téméraires étaient assis derrière lui, hochant la tête en signe d’approbation, notamment Louie Gohmert du Texas, Andrew Clyde de Géorgie et Madison Cawthorn de Caroline du Nord, qui ont pensivement apporté un gobelet en papier dans lequel il pouvait cracher son mastic. mâcher du tabac. Chic. (Divulgation complète : mon grand-père du Texas Lloyd mâchait, mais gardait une boîte de conserve sur le sol de sa voiture à côté des pédales d’accélérateur et de frein, ne la transportant jamais dans les couloirs en marbre d’un bâtiment gouvernemental.)

Écoutez le sénateur John Kennedy de Louisiane, il y a quelques jours, rabâcher Soule Amarova, née au Kazakhstan, économiste de Cornell, citoyenne américaine et candidate de Joe Biden au poste de prochain contrôleur de la monnaie. « Je ne sais pas si je dois vous appeler professeur ou camarade, » brailla Kennedy. Ceci d’un diplômé d’Oxford, un Phi Beta Kappa de Vanderbilt qui a décidé il y a quelque temps que la dérision à base de cornpone et le flimflam de droite étaient le bon chemin vers le pouvoir.

Ou le sénateur maladroit comme un renard Ted Cruz du Texas bloquant à lui seul la nomination de plus de 50 nominations Biden parce qu’il en avait envie, tout en attaquant simultanément Big Bird et Sesame Street, prétendument pour avoir propagé des idées horriblement libérales ou socialistes. (Une autre divulgation complète: j’ai été employé en tant qu’écrivain par Sesame Workshop pendant sept ans et c’était l’un des travaux les plus amusants et les plus gratifiants que j’aie jamais faits, mais à peu près aussi politique qu’un ensemble de Legos.)

Socialisme – un concept que, lorsqu’on lui a demandé, je parierais que peu ou pas des crieurs du GOP pourraient réellement définir, et pourtant ils utilisent des accusations de socialisme comme si le plaidoyer réel ou imaginaire d’une telle chose créerait le chaos, à la Bill Murray : « Sacrifice humain, chiens et chats vivant ensemble… HYSTERIE DE MASSE ! »

Ils refusent volontairement d’apprendre ou de comprendre le sens réel du socialisme (ou du communisme d’ailleurs) de la même manière qu’ils rejettent la notion de théorie critique de la race (CRT). Contrairement à leurs délires, ce n’est pas enseigné dans les écoles publiques – c’est juste utilisé à mauvais escient par eux comme un bouton chaud, une autre façon pour les républicains de tordre le travail académique respectable et respecté en nœuds, l’utilisant pour effrayer les Blancs et faire tourner leur rage fanatique.

Malheureusement et à un degré choquant, ils réussissent avec ces tactiques et nous rapprochent du bord d’une falaise – une république en plein essor plongeant dans la dictature. (Ajoutez à la liste de répréhension susmentionnée Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Lauren Boebert du Colorado – les jumeaux Doublemint de la xénophobie. L’édition de la semaine dernière du discours de haine présentait l’attaque de Boebert contre la députée musulmane du Minnesota Ilhan Omar et ses tentatives ultérieures de s’excuser sans conviction .)

« Le ruissellement » peut être désastreux en tant que théorie économique (comme dans « Ne faites pas pipi sur ma jambe et dites-moi qu’il pleut »), mais fonctionne très bien lorsque vous appliquez la même tactique pour perpétuer les préjugés. Comme l’a noté la représentante Alexandria Ocasio-Cortez lors du récent débat sur la censure à la Chambre du membre du Congrès républicain de l’Arizona, Paul Gosar, pour l’avoir menacée d’assassinat, ainsi que le président Biden, lors d’une attaque Twitter grossière – « En tant que dirigeants de ce pays, lorsque nous incitons à la violence avec des représentations contre nos collègues, cela dégénère en violence dans ce pays, et c’est là que nous devons tracer la ligne, indépendamment du parti ou de la croyance. Il s’agit d’une reconnaissance fondamentale de la dignité humaine, de sa valeur et de sa valeur. »

Bien sûr, il ne s’agit pas que de Trump : avant lui, il y avait plein d’imbéciles remplis de haine de la tête aux pieds. Mais il est le facilitateur suprême, ses paroles et ses actes incendiaires donnant un laissez-passer vierge à chaque réactionnaire à deux bits qui se soucie davantage de Fox News, de la télé-réalité et de la destruction de toute personne considérée à la gauche du tsar Nicolas Ier. Il est l’alpha et l’oméga de toute personne blanche en colère, insatisfaite et impuissante qui s’accroche à la course comme marque de sa supériorité, quelles que soient les circonstances.

Et tout cela malgré un président sortant qui, malgré tous ses défauts, essaie en fait de gouverner, tentant des choses qui aideraient les Américains sans distinction de race, de religion, de position politique ou d’identification de genre, visant le programme le plus progressiste depuis la Grande Société de LBJ. Et le faire face à notre pandémie mortelle en cours, à une économie volatile et à un rythme constant de ricanements et de railleries.

Donc, ne vous laissez pas berner ou bercer dans la complaisance par le comportement bouffon du GOP. Des paroles et des actions qui, il y a quelques années à peine, auraient été ridiculisées, leurs partisans emmenés hors de la ville sur un rail, font désormais partie des procédures opérationnelles standard. Et repris par leurs électeurs.

Nous devons riposter, avec nos propres votes et nos voix élevées en signe de protestation et dans un effort concerté pour continuer à dire la vérité. Nous devons inscrire les électeurs et nous assurer qu’ils se rendent aux urnes. Nous devons assister aux réunions publiques des conseils et des commissions scolaires pour nous assurer que chaque accusation folle de la droite est accueillie avec honnêteté, sobriété et faits.

Ne vous y trompez pas, leurs déclarations absurdes sont souvent un écran de fumée pour la campagne concertée visant non seulement à supprimer le vote de la majorité qui s’y oppose, mais à créer un système où les résultats des élections sont déterminés et même annulés par des piratages partisans modifiant les lois électorales, les circonscriptions électorales et remplir les commissions électorales ainsi que les bureaux des procureurs généraux et des secrétaires d’État.

Selon le Washington Post de lundi, « un an après que les responsables des élections locales et étatiques aient subi d’immenses pressions de la part de Trump pour renverser les résultats de la course à la Maison Blanche de 2020, lui et ses partisans mettent en avant un plan ambitieux pour placer les loyalistes de Trump à des postes clés à travers le l’administration des élections américaines.

L’effort va bien au-delà des bordées publiques de l’ancien président contre des représentants de l’État républicain bien connus qui ont certifié la victoire du président Biden, tels que le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey. Citant la nécessité de rendre les élections plus sûres, les alliés de Trump cherchent également à remplacer des fonctionnaires à travers le pays, y compris des observateurs bénévoles du scrutin, des juges d’enceinte rémunérés, des greffiers de comté élus et des procureurs généraux des États, selon des responsables de l’État et locaux, ainsi que des discours de rassemblement. , les publications sur les réseaux sociaux et les apparitions de campagne par ceux qui recherchent les postes… « Les attaques en ce moment ne concernent plus 2020 », a déclaré la secrétaire d’État du Colorado, Jena Griswold (D). «Ils sont environ 2022 et 2024. Il s’agit de saper la confiance et de saper la réalité d’élections sûres et sécurisées. Et la prochaine fois qu’il y aura une élection serrée, il sera plus facile d’atteindre leurs objectifs. C’est de cela qu’il s’agit.

Avec des paroles et des actions intempestives et toxiques conçues pour faire tomber la démocratie et créer une dictature, les républicains et leurs partisans rétabliraient au pouvoir un tyran incompétent et provoqueraient notre effondrement complet. La fameuse « ville brillante sur une colline » sera en ruines.

Faites attention. Je ne plaisante pas. Ce n’est pas une blague.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

À propos de l’auteur

Michael Winship, chercheur principal à Demos et président de la Writers Guild, East, est le rédacteur principal de la nouvelle série télévisée publique Moyers & Company, dont la première est ce mois-ci. Allez sur www.BillMoyers.com.