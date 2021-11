La ville britannique va tester des kits de test pour les boissons enrichies dans les bars et les clubs – Bristol City | Royaume-Uni | Nouvelles

Le conseil municipal de Bristol a reçu 282 000 £ pour apporter des kits de test dans 60 sites de la ville sur le pot de 5 millions de livres sterling du ministère de l’Intérieur pour aider à améliorer la sécurité des femmes, a révélé le Times. La nouvelle intervient après que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, 49 ans, a ordonné le lancement d’une enquête pour déterminer à quel point les pointes d’aiguilles étaient courantes.

Le programme ferait partie du Fonds pour la sécurité des femmes la nuit, qui a été créé par le ministère de l’Intérieur à la suite du meurtre de Sarah Everard, 33 ans, en mars.

Mais le financement supplémentaire fait suite à une augmentation des rapports de pointe depuis que les restrictions COVID-19 ont été levées cet été.

Le Conseil national des chefs de police a trouvé quelque 198 rapports de dopage faits à la police en septembre et octobre seulement.

À la suite de ces rapports, le chef de police adjoint Jason Harwin a déclaré : « Il est clair que ces rapports sont très préoccupants.

«Nous travaillons au rythme des forces, des organismes d’application de la loi tels que la NCA et d’autres partenaires, notamment le ministère de l’Intérieur et les universités, pour comprendre l’ampleur des infractions, établir des liens entre les allégations et, finalement, traduire en justice tout délinquant identifié.»

Au milieu des informations faisant état d’une augmentation des incidents de pics, une pétition signée par près de 173 000 personnes a appelé le Parlement à débattre de l’opportunité légale pour les boîtes de nuit de fouiller minutieusement les invités à l’entrée « pour empêcher les armes nocives et autres objets d’entrer dans l’établissement ».

Le gouvernement a répondu à la pétition en déclarant : « Le gouvernement prend au sérieux la liberté de chacun de se sentir en sécurité, que ce soit dans nos communautés ou dans l’économie nocturne.

« Personne ne devrait craindre pour sa sécurité lorsqu’il sort la nuit.

Selon le Times, d’autres programmes au Royaume-Uni comprennent une campagne de sécurité des trains et des bus dans le West Yorkshire et un programme de financement des commissaires aux taxis dans le but de mettre fin aux ramassages illégaux.

La police du Cheshire recevrait également des fonds pour améliorer la technologie dite de traitement des appels.

Cette décision serait censée voir les agents obtenir des images de caméra en direct en temps réel de femmes lorsqu’elles appellent.