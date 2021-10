La ville canadienne devient la première à chauffer des bâtiments grâce à l’exploitation minière de Bitcoin

tldr; North Vancouver deviendra la première ville au monde à être presque entièrement chauffée par l’extraction de bitcoins. La société de services publics d’énergie de la ville s’associe à MintGreen, un mineur de crypto-monnaie de technologie propre, pour créer une énergie renouvelable et propre pour la ville. Les chaudières exploiteront la crypto-monnaie à pleine capacité 365 jours par an et fourniront ainsi de la chaleur à 100 bâtiments résidentiels et commerciaux.

