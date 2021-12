La ville chinoise de Xian, touchée par le COVID, signale une augmentation des infections

Xian, une ville chinoise du nord-ouest de 13 millions d’habitants, a détecté 75 cas transmis localement avec des symptômes confirmés pour le 24 décembre, son décompte quotidien le plus élevé de l’année et inversant le déclin de la veille, ont montré samedi des données officielles.

La ville chinoise de Xian a signalé une augmentation des infections quotidiennes au COVID-19 et les entreprises locales ont réduit leurs activités alors que le dernier point chaud COVID-19 du pays entrait dans son troisième jour de verrouillage.

Xian, une ville chinoise du nord-ouest de 13 millions d’habitants, a détecté 75 cas transmis localement avec des symptômes confirmés pour le 24 décembre, son décompte quotidien le plus élevé de l’année et inversant le déclin de la veille, ont montré samedi des données officielles.

Les cas symptomatiques transmis localement de Xian, à 330 pour le 9 décembre-déc. 24, sont peu nombreux par rapport aux épidémies dans de nombreux autres pays, mais la ville a imposé des mesures sévères conformément à la politique de Pékin visant à contenir la transmission locale le plus rapidement possible.

Il est interdit aux résidents de quitter la ville sans l’autorisation des employeurs ou des autorités locales et les ménages ne peuvent envoyer qu’une seule personne pour acheter des produits de première nécessité tous les deux jours. Les autres membres de la famille ne peuvent pas quitter la maison à moins qu’ils n’aient des emplois essentiels ou des questions urgentes approuvées par les employeurs ou les communautés.

« Jusqu’à présent, le tournant de l’épidémie est encore à venir et des restrictions strictes sont nécessaires », a déclaré aux médias d’État Zhang Boli, qui a contribué à façonner la réponse et le traitement précoces de la Chine contre le COVID.

Les autorités locales ont également été sanctionnées pour l’épidémie et les vols intérieurs qui devaient quitter la ville vendredi ont été annulés.

XiAn ChenXi Aviation Technology, un fournisseur de technologie aéronautique de l’armée chinoise, a déclaré vendredi soir avoir temporairement suspendu sa production en raison de l’épidémie, qui devrait nuire à son résultat d’exploitation de 2021.

Western Securities a déclaré vendredi que ses succursales basées à Xian avaient cessé d’offrir des services en face à face aux clients.

Un hôpital d’oncologie a déclaré samedi que son service de consultation externe et sa salle d’urgence avaient cessé de recevoir des patients en raison de COVID, après que plusieurs autres hôpitaux ont pris des mesures similaires.

Xian, qui a lancé samedi une série de tests de masse, n’a annoncé aucune infection causée par la variante Omicron. À l’échelle nationale, la Chine a signalé une poignée d’infections à Omicron parmi les voyageurs internationaux et dans le sud de la Chine.

Les chiffres nationaux de la Chine ont confirmé 87 cas symptomatiques locaux pour le 24 décembre, contre 55 un jour plus tôt. Il y avait également 53 cas confirmés parmi les voyageurs internationaux le 24 décembre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.