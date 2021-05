La ville de 50000 habitants qui résiste au siège anglais en Europe

05/07/2021

En termes démographiques, la ville de Villarreal il peut être assimilé à des villes comme Puertollano ou Utrera. Cependant, si quelque chose définit bien cette population, c’est son caractère courageux et forgé par son équipe de football, qui a brisé toute logique et s’est fait un nom sur la scène européenne parmi tant de géants. Quelque chose qui finit par culminer avec la première participation de Villarreal à une finale européenne après être mort quatre fois dans la tentative.

Le sous-marin jaune a mis sa ville sur la carte, accumulant de grandes performances au cours de ce siècle à la fois en compétition nationale et en Europe. En cours de route, de nombreux voyages dans de grandes villes européennes qui n’avaient rien à voir avec la sienne en termes de taille, mais qui ont succombé à son grand travail. La première demi-finale de son histoire remonte à la saison 2003/04, quand il a été éliminé de la Copa de la UEFA pour lui Valence, de la capitale de sa communauté autonome.

Au 2006, serait le Arsenal celui qui l’éloignerait de la fin du Ligue des champions avec cette mauvaise pénalité pour Juan Roman Riquelme qui a effacé Jens Lehmann. Il n’y avait pas non plus de chance dans le Ligue Europa de 2011, où il Porto il est revenu pour quitter les «groguets» en demi-finale dans une édition où les équipes portugaises ont brillé. Enfin, dans 2016 se heurterait à ses fantômes pour la énième fois, cette fois aux mains du Liverpool, ce qui l’a empêché d’être en finale du tournoi avec un retour en Anfield.

Dans la cinquième tentative, Villarreal l’a réalisé contre le même ennemi qui les a privés d’une finale en 2006. De cette façon, ils seront la seule équipe présente dans la finale européenne de cette année qui ne soit pas de la première ligue, quelque chose de très louable compte tenu du niveau que les équipes anglaises proposent cette saison.

La troisième plus petite ville à atteindre une finale européenne

La ville de Villarreal n’est dépassée que par deux villes en termes de record de jouer une finale européenne avec la plus petite ville. Il s’agit de Monaco Oui Bastia, deux cas très particuliers du football français. Le premier, installé en Principauté de Monaco mais au sein du football français, a atteint la finale de la Ligue des champions Dans la saison 2003/04 et est tombé contre ça Porto de José Mourinho, avec une ville de moins de 35 000 habitants à cette époque. Alors que, Bastia est l’expression maximale du nationalisme corse et son équipe a été plantée en finale de la UEFA de 1978/79 représentant une ville d’environ 45 000 habitants à l’époque.

Villarreal deviendra donc le 26 mai prochain dans le la plus petite ville espagnole à atteindre une finale, et pour le gagner avant Manchester United ce sera le moins peuplé de tout le continent à remporter un titre européen.

Pau Torres, né et a grandi dans la ville

Si un joueur de l’équipe “ grogueta ” peut être fier de cet exploit, c’est Pau Torres. Le défenseur international avec l’équipe espagnole est né et a grandi en jouant au football dans ses rues. Formé dans la carrière et fan du club depuis l’enfance, il a dû partir en prêt à Malaga grandir, et est revenu en tant que footballeur mature. Après son retour, il est un élément clé dans le schéma de Unai émeri et la plus haute représentation de la ville dans l’équipe.

“Tout le club et tous les fans le méritent. C’est de l’histoire ancienne d’arriver ici, mais nous allons faire une véritable histoire en finale”a commenté le joueur, incapable d’éviter de devenir émotif après le match contre Arsenal. “Vila-real en tant que ville et Villarreal en tant que club représentera tout le football espagnol”dit-il fièrement. Et c’est que Pau Torres a vu dans les tribunes comment Juan Román Riquelme a égalisé contre Arsenal l’opportunité de se présenter en finale européenne. Maintenant, il l’a réalisé en tant que footballeur dans l’équipe de sa vie.

Les larmes de @pauttorres, fierté de Vila-real. # LaCasadelF Fútbol pic.twitter.com/EVjsCw0ITW – Football à Movistar + (@MovistarFutbol) 6 mai 2021

Le 26 mai et la ville de Gda & nacute; sk ils resteront à jamais dans la mémoire des fans du sous-marin jaune et de toute la ville. Et bien qu’il aura un tout Manchester United, Villarreal n’est séparé de la gloire que par ce qu’ils font depuis des années: percer les villes et les plus grandes équipes du continent.