La ville de banlieue de Londres a été élue l’un des pires endroits où vivre au Royaume-Uni – « Mal, laid ! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’un d’eux critiquait la population actuelle en faisant valoir que Corby était une ville pour les décrocheurs.

Ils ont dit : « Si ce n’est pas un look diabolique et laid * avec des cheveux roux et un haut celtique portant leur bling bling et bosselant votre pauvre visage « grunger » avec leurs « mauvais anneaux bling bling », c’est une bouteille cassée dans le visage. «

Un autre critique s’est concentré sur le déclin de la ville depuis l’époque de l’industrie lourde lorsqu’elle attirait des travailleurs d’Écosse.

Ils ont dit : « Corby AVAIT une industrie sidérurgique florissante et ÉTAIT un lieu de travail très dur, les Écossais sont venus TRAVAILLER avec la production d’acier.

« Cependant, Corby Steel était fermé depuis près de 20 ans. . . Au lieu que ces gens retournent d’où ils viennent, ils sont apparus à Corby, produisant ainsi le **** ! »

L’examinateur a également critiqué le niveau prétendument élevé de grossesses chez les adolescentes dans la région.

Ils ont déclaré: «Cependant, le plus effrayant est le nombre de filles enceintes de 14 ans qui patrouillent dans le centre-ville avec leurs belles bosses sortant de leurs petits hauts courts.

« Ah oui, Corby, je dois dire que je suis fier qu’en tant que communauté, nous ayons produit une chose, l’aide à la fabrication. »

Le prix moyen d’une maison à Corby est de 203 939 £, soit environ 470 000 £ de moins qu’à Londres.

Bolton, Peterborough, Liverpool, Luton et Huddersfield ont tous battu Corby dans le top six, avec Aylesbury élu le pire endroit où vivre dans le pays.