La ville de Cambridge testera des véhicules autonomes

Des véhicules électriques autonomes pouvant transporter jusqu’à 10 personnes seront testés à Cambridge. Connus sous le nom de navettes automatiques, les véhicules circuleront sur une route entre Madingley Park et Promenade, le campus de West Cambridge et l’Institut d’astronomie. Un test de trois des véhicules à roues débutera le mois prochain, qui voyagera avec d’autres moyens de transport.

Le Greater Cambridge Partnership (GCP) a déclaré que les véhicules avaient le potentiel de “transformer les voyages” dans la ville. Les détails sur les coûts pour les passagers n’ont pas encore été annoncés.. Le GCP organise le plan avec Smart Cambridge et la société d’ingénierie Aurrigo basée à Coventry.

Les véhicules peuvent parcourir 32 km / h (20 mi / h) et avoir une autonomie de 161 km (100 miles) entre les charges. Claire Ruskin, directrice du réseau de Cambridge et membre du conseil d’administration de GCP, a déclaré: «Ces ferries peuvent être utilisés à la demande toute la journée et la nuit, tous les jours de l’année, ce qui est inabordable avec nos transports en commun actuels.