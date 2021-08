La ville de Carlos Sastre et El Chava

in

29/08/2021 à 17h08 CEST

Le Barraco, aujourd’hui ligne d’arrivée de la 15ème étape de la Vuelta, c’est incontestablement une ville de titans. Elle atteint à peine 2 000 habitants mais elle pourrait traverser l’une des villes de la planète comptant le plus grand nombre de personnalités sportives par rapport au nombre d’habitants. C’est une terre de cyclistes et El Barraco compte même un vainqueur du Tour dans ses rangs, Carlos tailleur, arrivé en jaune sur les Champs-Élysées à Paris en 2008.

Un autre illustre voisin était sur le point de remporter le Tour, Ange Arroyo, coupable d’avoir détruit les siestes de juillet vers 1983, dans une tournée française inoubliable avec Pedro Delgado. Main dans la main avec Reynolds, l’ancêtre de Movistar, ils ont harcelé et puni Laurent Fignon au point qu’à certaines étapes de ce Tour, le cycliste parisien en est venu à penser qu’il pourrait ne pas arriver dans sa ville natale en jaune.

Depuis El Barraco c’est aussi David Navas, qui a grandi comme grégaire en Banesto après la retraite de Miguel Induráin; un autre, parmi les enfants devenus coureurs grâce à Víctor Sastre, le père de Carlos et créateur de l’école de cyclisme locale.

Le Barraco avait un génie, un cycliste hors pair, capable des exploits les plus improbables, un coureur qui voulait courir si vite que sa vie est morte à l’âge de 32 ans. C’était lui Chava, le Chava de El Barraco, le coureur qui a laissé une légende. Hier, alors que la ligne droite qui menait au centre de la ville se dirigeait, une grande affiche à l’effigie de José María Jiménez a été découverte. Écailleur; il attaquait où il voulait et parfois, de la manière la plus incroyable, restait là où aucune figure ne serait restée. Neuf étapes remportées dans la Vuelta.

Ah ! comme si cela ne suffisait pas, El Barraco a également apporté une contribution au monde du football. Pierre-Emerick Aubemeyang, l’attaquant d’Arsenal, porte les gènes de cette ville d’Avila car c’est ici que sa mère, Margarita Crespo, est née.