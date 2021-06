La ville de Caroline du Nord engage 2,1 millions de dollars pour les réparations .

in

Une ville de Caroline du Nord a engagé 2,1 millions de dollars pour financer les réparations, une initiative qu’elle a lancée l’été dernier lorsqu’elle a rejoint un certain nombre de villes américaines qui ont voté pour lutter contre leurs histoires de racisme et de discrimination.

Le conseil municipal d’Asheville a approuvé mardi un amendement budgétaire visant à retirer l’argent des terrains de la ville achetés dans les années 1970 dans le cadre des programmes de rénovation urbaine de la ville qui ont détruit les communautés noires, a rapporté le Asheville Citizen Times. Le conseil municipal a également adopté une proclamation déclarant le 19 juin comme le 17 juin, date qui marque la fin de l’esclavage aux États-Unis.

« Nous devons collectivement nous efforcer de combler les écarts incommensurables entre nous et affirmer la promesse de la Déclaration d’indépendance selon laquelle tous les peuples ont droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur », a déclaré le maire Esther Manheimer, en lisant la proclamation.

Asheville a adopté ses réparations historiques en juillet 2020, s’excusant pour le rôle de la ville dans l’esclavage, la discrimination et le déni de liberté aux résidents noirs. Le directeur municipal a été chargé d’établir un processus de collecte de recommandations pour aborder la création de richesse générationnelle et la mobilité et les opportunités économiques dans la communauté noire.

Des militants organisent une manifestation pour marquer la Journée nationale des réparations devant la résidence du chef de la majorité au Sénat américain, le sénateur Mitch McConnell (R-KY), le 1er juillet 2019 sur la colline du Capitole à Washington, DC. (Photo par Alex Wong/.)

Le conseil municipal a précédemment déclaré que les réparations ne nécessitaient pas de paiements directs, mais exigeraient des investissements dans les zones où les résidents noirs sont confrontés à des disparités. Directeur de la ville Debra Campbell a déclaré mardi que les responsables n’avaient pas encore déterminé ce que ces investissements entraîneraient.

«Il y avait une question sur, eh bien, comment cela sera-t-il dépensé? Quels sont les projets ? a dit Campbell. « Nous ne savons pas encore. Ce que nous savons, c’est que nous avons demandé à la commission, une fois constituée, de nous proposer des initiatives à court, moyen et long terme.

Alors que le montant est presque le double de ce qui a été alloué dans les présentations précédentes, certains membres de la communauté lors de la réunion du conseil ont exprimé leur opposition. Certains ont fait valoir que les 2,1 millions de dollars ne suffisaient pas et que se dessaisir du service de police de la ville serait une forme de réparation. D’autres ont déclaré que l’argent pourrait être mieux dépensé, notamment qu’il pourrait être destiné à aider les Noirs à devenir propriétaires et qu’avec une augmentation d’impôt proposée, ils sont exclus de la ville.

Dans toute la Caroline du Nord, le conseil municipal de Durham a adopté une résolution en octobre dernier appelant à un programme fédéral de réparations. En avril, un panel de la Chambre des représentants des États-Unis a avancé un effort de plusieurs décennies pour payer des réparations aux descendants d’esclaves en approuvant une législation qui créerait une commission pour étudier la question.

Un militant porte un drapeau panafricain lors d’une manifestation pour marquer la Journée nationale des réparations le 1er juillet 2019 sur la colline du Capitole à Washington, DC. (Photo par Alex Wong/.)



En mars, le conseil municipal d’Evanston, dans la banlieue de Chicago, est devenu la première ville américaine à accorder des réparations à ses résidents noirs pour les discriminations passées et les effets persistants de l’esclavage. Le conseil municipal a voté pour commencer à tenir sa promesse de distribuer 10 millions de dollars au cours des 10 prochaines années avec la distribution de 400 000 $ aux ménages noirs éligibles.

D’autres communautés et organisations envisagent de fournir des réparations incluent Amherst, Massachusetts ; Providence, Rhode Island; Ville de l’Iowa, Iowa ; confessions religieuses comme l’Église épiscopale; et des collèges de premier plan comme l’Université de Georgetown à Washington.

En Californie, un premier groupe de travail du pays s’est réuni pour la première fois la semaine dernière pour étudier et recommander des réparations pour les Noirs, dans le cadre d’un processus de deux ans visant à lutter contre les méfaits de l’esclavage et du racisme systémique malgré l’absence d’action de la part des le gouvernement fédéral.

