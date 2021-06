La ville de Chicago offre des billets Lollapalooza gratuits aux résidents vaccinés

La ville de Chicago offre officiellement des billets Lollapalooza gratuits aux résidents qui reçoivent un vaccin COVID-19 sur l’un des quatre sites désignés, qui comprendront des performances de DJ, des cadeaux supplémentaires, etc.

La ville de Chicago ainsi que Lollapalooza – qui devrait débuter le jeudi 29 juillet et se terminer le dimanche 1er août – vient de dévoiler leur offre de billets axés sur les vaccins, comprenant 1 200 laissez-passer donnés par C3 Presents. Surnommé «Lolla Day», l’événement devrait avoir lieu le samedi 26 juin au Wilbur Wright College, Richard J. Daley College, Kennedy King College et Malcolm X College.

Chacune des quatre écoles (et, à son tour, chacun des quatre sites de vaccination) correspondra à l’un des quatre jours de Lollapalooza ; le laissez-passer d’une journée que les personnes éligibles recevront dépendra de l’endroit où elles sont vaccinées. Ceux qui se font vacciner au Wilbur Wright College, par exemple, recevront un laissez-passer Lollapalooza gratuit pour le 29 juillet, tandis que ceux qui le font au Richard J. Daley College bénéficieront d’un laissez-passer pour le 30 juillet.

Pour référence, Miley Cyrus et Playboi Carti font partie des artistes vedettes de Lollapalooza 2021 pour le jeudi 29 juillet, avec d’autres actes réservés dont Tyler, the Creator et Marshmello (vendredi 30), Post Malone and Journey (samedi 31), et le Foo Fighters et DaBaby (dimanche 1er).

Les participants au Lolla Day, au lieu de recevoir les billets sur le site de vaccination, récupéreront leurs bracelets Lollapalooza « lors d’un concert spécial » à la House of Blues le samedi 10 juillet, selon le site Internet de la ville de Chicago. L’offre est disponible uniquement pour les habitants de Chicago, avec un justificatif de domicile «requis» et «les billets pour les personnes déjà complètement vaccinées seront disponibles le 27 juin», ont également déclaré des responsables.

D’un point de vue logistique, il reste à voir si l’arrangement attirera des foules particulièrement importantes (et/ou une abondance de réservations) à certains endroits. Pour des raisons évidentes, on pourrait supposer que les dates du vendredi et du samedi de Lollapalooza s’avéreront plus attrayantes pour les fans (et en particulier les fans occasionnels qui n’ont pas encore acheté de laissez-passer) que les dates du jeudi et du dimanche.

En tout état de cause, les rendez-vous de vaccination restaient disponibles au moment de la publication de cet article, les participants au «Lolla Day» recevant le vaccin Johnson & Johnson à dose unique – ce qui signifie, bien sûr, qu’ils seront «complètement vaccinés» à temps pour Lollapalooza . Plus généralement, les organisateurs demanderont à tous les détenteurs de laissez-passer de montrer qu’ils sont complètement vaccinés ou qu’ils ont été testés négatifs pour le virus.

Ce dernier sujet s’est avéré résolument controversé ces derniers temps, car certains lieux et artistes ont refusé d’accepter les tests COVID-19 négatifs des participants potentiels, les obligeant plutôt à démontrer qu’ils sont complètement vaccinés contre la maladie comme condition d’entrée. .