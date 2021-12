Actualités Bitcoin

La ville de Jackson fait le premier pas pour ajouter la crypto à la paie de ses employés

24 décembre 2021

Une demande de proposition (RFP) a été ouverte pour permettre à des plateformes tierces de postuler pour devenir le convertisseur crypto de la ville.

La ville de Jackson est prête à devenir la première ville des États-Unis à ajouter la crypto-monnaie comme option de conversion de la paie pour les employés de la ville.

En mai, le maire de Jackson City, Scott Conger, a commencé à travailler pour incorporer le bitcoin dans le gouvernement de la ville, affirmant qu’une telle décision « apporterait plus d’opportunités ».

« Nous offrons déjà à nos employés une opportunité de rémunération différée pour leur retraite. Pourquoi ne pas ajouter plus d’options ? » dit-il à l’époque.

Maintenant, ce plan a été mis en œuvre avec une demande de proposition (RFP) qui permettra à des plateformes tierces de postuler pour devenir le convertisseur crypto de la ville.

« L’appel d’offres est ouvert ! » dit Conger. « Le 22, c’est lorsque les répondants doivent répondre à l’appel d’offres. Donc, une fois le 22, nous ouvrirons les offres, nous aurons le comité, puis ils l’examineront. Ils feront probablement une recommandation au conseil en février.

Avec cela, la ville de Jackson diversifiera les moyens pour les employés de la ville de recevoir un paiement, ce qui ne sera pas obligatoire mais juste une autre option comme investir en bourse pour diversifier son portefeuille d’investissement.

«Ce n’est pas quelque chose qui va être nécessaire. C’est une alternative », a-t-il déclaré, ajoutant que « c’est juste une autre façon de diversifier le portefeuille de la façon dont nous générons des revenus, potentiellement dans toute la ville ».

Le maire de la ville a en outre déclaré à la publication locale qu’ils ne pouvaient pas payer en Bitcoin car la loi de l’État du Tennessee ne permet pas à Jackson de tenir son propre bilan. À ce titre, la ville s’associera à une plateforme tierce.

Le tiers effectuerait l’achat de « Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie » dans le portefeuille des employés de la ville en utilisant une partie de leur masse salariale, ce qui serait un montant prédéterminé et n’a pas encore été décidé.

Cette nouvelle option permettra également à la ville de payer les entrepreneurs et les entreprises en BTC et d’attirer un plus large éventail de soumissionnaires.

Récemment, le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré qu’il prendrait son chèque de paie « 100% en Bitcoin ». Suarez envisage également d’étendre l’utilisation de la cryptographie à travers la ville, notamment en permettant à ses résidents de payer des impôts en BTC et en payant les salaires des employés de la ville dans la monnaie numérique.

Selon Conger, il « est logique » que Miami adopte largement la cryptographie car c’est une grande ville et a un meilleur chemin de moindre résistance que Jackson.

« Mais alors que je commençais à m’assouplir davantage (dans la crypto-monnaie) et à m’y renseigner davantage, je me suis dit » pourquoi pas? Pourquoi pas Jackson ? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire quelque chose qui puisse contrebalancer le système économique actuel que nous avons ?’ »

Tout comme Suarez, le maire de New York Eric Adams vise également à faire de la ville un centre de crypto-monnaie et a déclaré qu’il prendrait ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin lorsqu’il prendrait la mairie en janvier.

