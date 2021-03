la ville de Lucena reçoit le Salerm Puente Genil

27/03/2021 à 23:32 CET

Dimanche prochain à 19h00 se jouera le match du vingt et unième jour de la première phase de la troisième division, qui mesurera Lucena City et à Salerm Puente Genil dans le Stade de la ville de Lucena.

Le Lucena City affronte le vingt et unième jour du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir fait match nul 2-2 contre le Gerena dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 11 des 18 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 33 buts en faveur et 14 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Salerm Puente Genil a obtenu une égalité à un contre La Palma CF, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Sur les 18 matchs qu’il a disputés cette saison de la première phase de la troisième division, le Salerm Puente Genil Il en a remporté sept avec 26 buts pour et 24 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Lucena City Il a un record de huit victoires et un nul en neuf matchs à domicile, des chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. Aux sorties, le Salerm Puente Genil a gagné quatre fois et a été battu deux fois au cours de ses neuf matchs joués, de sorte que les joueurs de la Lucena City Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Lucena CityEn fait, les chiffres montrent deux victoires et un nul pour l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la première phase de la troisième division. La dernière confrontation entre les Lucena City et le Salerm Puente Genil Ce tournoi a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminé avec un score favorable de 0-1 Lucena City.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la première phase de la troisième division, nous voyons que le Lucena City ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 10 points. L’équipe de Dimas Carrasco Il arrive au match en deuxième position et avec 37 points avant le match. Pour sa part, le Salerm Puente Genil il a 27 points et se classe quatrième du tournoi.