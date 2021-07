Actualités Bitcoin

La ville de Miami héberge désormais le livre blanc Bitcoin sur son site officiel

La ville de Miami a désormais le livre blanc de la principale crypto-monnaie sur son site officiel.

Plus tôt cette année, la ville a téléchargé une copie du livre blanc Bitcoin sur son site Web municipal, rejoignant ainsi un nombre croissant de gouvernements et d’entreprises hébergeant le plan original de Bitcoin.

Le maire Francis Suarez a été un fervent partisan de Bitcoin, cherchant à “transformer Miami en une plaque tournante pour l’innovation cryptographique”.

Miami nous a soutenu lors de l’hébergement de Bitcoin 2021, c’est maintenant à notre tour de soutenir Miami. Jusqu’à la fin du mois, 100% de toutes les ventes de billets seront reversés aux personnes touchées par l’effondrement du bâtiment Surfside. – Bitcoin 2022 (@TheBitcoinConf) 26 juin 2021

Le mois dernier, la ville a organisé une conférence Bitcoin de deux jours à laquelle ont assisté 12 000 participants, où le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré: “Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important dans ma vie sur lequel travailler” que le bitcoin.

Suarez, qui a ouvert la conférence Bitcoin 2021, a également annoncé le lancement de MiamiCoin, une crypto-monnaie spécifique à Miami.

« Ce n’est pas un moment. C’est un mouvement. »

Récemment, Suarez a également accueilli les mineurs de Bitcoin de Chine, où les régulateurs sévissent de manière agressive contre l’extraction de crypto-monnaie et les poussent à l’étranger.

« Nous voulons nous assurer que notre ville a la possibilité de rivaliser », a déclaré le maire à l’époque, ajoutant :

« La ville de Miami comprend à quel point elle est fondamentalement importante pour notre avenir et comment elle pourrait changer le paradigme dans la façon dont les gens vivent leur vie. »

Stimulé par les efforts de Suarex, l’échange cryptographique FTX a obtenu les droits de dénomination pour l’arène NBA de la ville, désormais appelée “FTX Arena”. Blockchain.com et la plate-forme de négociation d’actions et de crypto-monnaies eToro ont également annoncé leur intention d’établir leur siège social ou leurs bureaux à Miami.

Il y a quelques semaines, Suarez a réaffirmé la vente de sa ville en tant que capitale mondiale de la crypto-monnaie, en disant :

“Nous voulons être sur la prochaine vague d’innovation.”

