La ville de Murcie gagne 1-2 au stade Olímpico De Totana

25/04/2021 à 22h00 CEST

le Murcie joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans le Juan Cayuela. le Totana olympique est venu à la rencontre avec des esprits renforcés après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Muleño. De la part de l’équipe visiteuse, le Murcie Il est venu de battre 1-0 dans sa querelle à El Palmar lors du dernier match organisé. Avec ce bon résultat, l’équipe de Murcie est deuxième, tandis que la Totana olympique Il est troisième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le score grâce à un but de Luisito à la 28e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Murcie, qui a mis les tables avec un but à onze mètres de Moussa quelques instants après la reprise du match, en particulier à la 48e minute. L’équipe visiteuse a de nouveau ajouté, ce qui a renversé le tableau sur le tableau de bord en obtenant 1-2 grâce à un but du point de penalty de Feliciano à la minute 79. Enfin, le duel s’est terminé par un 1-2 dans la lumière.

L’entraîneur du Totana olympique a donné accès à Lopez, Juanlu, Eric Oui Van Grieken pour Valverde, Patri, Martin César Oui Jésus Ros, Pendant ce temps, il Murcie a donné le feu vert à Javier, Coins, Alex Perez Oui Mahmoud, qui est venu remplacer Diaz, José Mariano, Cinquième Oui Feliciano.

Au cours des 90 minutes de la réunion, dix cartes au total ont été vues. Par le Totana olympique l’arbitre sanctionné par le jaune pour Fran Sanchez, Galant, Péri, Andres Sanchez, Martin César Oui Van Grieken, tandis que l’équipe de Murcie a averti Cinquième, Moussa Oui Feliciano et avec du rouge à Moussa (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Totana olympique reste avec 27 points et Murcie il monte à 28 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: Totana olympique tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Huércal-Overa loin de chez soi, tandis que le Murcie jouera dans son stade contre lui Plus Ultra.

Fiche techniqueTotana olympique:Pablo Sanz, Fran Sanchez, Luisito, Martín César (Eric, min.76), Andrés Sánchez, Gallardo, Jesus Ros (Van Grieken, min.76), Patri (Juanlu, min.71), Valverde (López, min.71) ), Peri et BasilioVille de Murcie:Martínez, Ramírez, David, Feliciano (Mahmoud, min 89), Nana, Oscar Perelló, Quinto (Alex Perez, min 75), José Mariano (Corners, min 75), Álex, Díaz (Javier, min 75) et MoussaStade:Juan CayuelaButs:Luisito (1-0, min.28), Moussa (1-1, min.48) et Feliciano (1-2, min.79)