La ville de New York dit au revoir à sa dernière station de radio de musique country

La dernière station de radio de musique country à New York n’existe plus.

Audacy Inc. a converti WNSH-FM 94.7 sous la marque « The Block ». Il est décrit comme le n°1 de New York pour les retours en arrière – la musique du début des années 90 à la Hot 97. « De l’Apollo Theater au Lincoln Center, tout le monde écoute », dit un one-liner promotionnel pour la station de radio.

The Block proposera des chansons et des artistes qui sont synonymes de la culture hip-hop emblématique de New York et qui résonnent encore fortement auprès des auditeurs d’aujourd’hui de toutes les générations », a déclaré Chris Oliviero, vice-président principal et directeur de marché pour Audacy à New York.

« Ce fut l’occasion d’ajouter un son new-yorkais par excellence à notre portefeuille audio qui manquait dans la région, tout en continuant à interagir avec notre public country new-yorkais via les plateformes HD et numériques », ajoute Oliviero.

Audacy a apporté des changements similaires à travers le pays à Chicago et à San Francisco. WBMX-FM ‘104.3 Jams’ en est maintenant à sa quatrième année d’offre de succès de retour dans la ville des vents. Il y a à peine une semaine, KITS-FM de San Francisco est passé au format Adult Hits, faisant ses adieux au format alternatif après 35 ans.

Les auditeurs de l’ancien format ‘Country 94.7’ peuvent continuer à écouter sur WNSH HD2. Cependant, les personnalités à l’antenne ne sont plus disponibles pour l’écoute. WNSH était une station de radio country depuis janvier 2013, bénéficiant d’une exclusivité de format parmi les stations FM de NYC. Les fans de musique de Nashville vivant dans la ville ont accueilli la station – mais elle a perdu de son lustre au cours des 24 derniers mois.

Les banlieues de New York ont ​​toujours WKMK-FM ‘Thunder 106’ pour écouter de la musique country. C’est aussi la première station musicale classée sur son marché.