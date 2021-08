La ville de New York impose les vaccins COVID-19 pour le divertissement en salle

À quelques semaines de la série de concerts de retour organisée par Clive Davis à New York, le maire Bill de Blasio a annoncé un mandat de vaccin COVID-19 pour les établissements intérieurs, y compris les restaurants, les clubs et les lieux de divertissement.

Le maire sortant de la Grosse Pomme a détaillé l’exigence de vaccination – une composante d’un « mélange intelligent d’incitations et de mandats » – lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Après avoir rappelé que quelque cinq millions des quelque 8,4 millions d’habitants de New York (ce dernier chiffre inclut les enfants) ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19, avec au moins 10 millions de doses administrées à ce jour, le maire a souligné le vaccin -les mesures de passeport qui ont déjà été mises en œuvre par le gouvernement ainsi que le secteur privé.

“Aujourd’hui, j’annonce une nouvelle approche, que nous appelons le Key to NYC Pass”, a-t-il poursuivi. « La clé de New York. Quand vous entendez ces mots, je veux que vous imaginiez l’idée que parce que quelqu’un est vacciné, il peut faire toutes les choses incroyables qui sont disponibles dans cette ville.

« C’est un endroit miraculeux, littéralement plein de merveilles, et si vous êtes vacciné, tout cela va s’ouvrir à vous. Vous aurez la clé, vous pourrez ouvrir la porte. Mais si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pourrez malheureusement pas participer à beaucoup de choses. C’est le point que nous essayons de faire comprendre. Il est temps pour les gens de voir la vaccination comme littéralement nécessaire pour vivre une vie bonne, pleine et saine.

« The Key to NYC Pass sera une approche unique au pays. Il faudra vacciner les travailleurs et les clients dans les salles à manger intérieures, dans les installations de fitness intérieures, [and] installations de divertissement intérieures.

« Cela va être une exigence. La seule façon de fréquenter ces établissements à l’intérieur sera si vous êtes vacciné – au moins une dose. La même chose pour les gens en termes de travail », a déclaré le maire à propos du programme, qui devrait être lancé le lundi 16 août (lorsque le premier concert Homecoming aura lieu) et être « appliqué » le lundi 13 septembre.

Comme on pouvait s’y attendre, le programme Key to NYC s’avère controversé sur les réseaux sociaux, et il reste à voir comment la mesure aura un impact sur le secteur du divertissement en direct de la ville de New York, qui était auparavant aux prises avec une interdiction tout aussi controversée des événements payants.

D’autres encore se demandent comment les représentants du gouvernement appliqueront les règles associées, et le maire a précisé à ce sujet que les « derniers détails » du plan devraient être annoncés et mis en œuvre la semaine de la date de lancement susmentionnée du 16 août, avec « des inspections et une application ” à partir du 13 septembre.

Et bien que l’exigence de vaccin ne s’étende pas encore aux divertissements en plein air, lors de l’annonce de la série de concerts Homecoming initialement notée, les organisateurs ont précisé qu’ils placeraient les participants en fonction de leur statut vaccinal. Maintenant, cependant, la section non vaccinée proposée a été supprimée, a précisé le maire.

«Nos concerts de Homecoming vont être incroyables, mais si vous voulez aller à l’un d’entre eux, vous devez être vacciné. C’est une exigence », a-t-il déclaré.