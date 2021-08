La ville de Northampton signe Kion Etete sur un prêt d’une saison de Tottenham Hotspur

Northampton Town a signé Kion Etete sur un prêt d’une saison de Tottenham Hotspur, l’attaquant acceptant un nouveau contrat avec les Spurs jusqu’en 2023.

Le joueur de 19 ans avait passé la pré-saison avec l’équipe senior des Spurs, mais il rejoindra les Cobblers en League Two pour acquérir une expérience régulière en équipe première.

Etete revient en Ligue 2

La signature d’Etete est le 12e ajout de Northampton cet été après la relégation du club la saison dernière.

Etete se joint à une certaine familiarité avec le style de jeu de la Ligue 2, après avoir gravi les échelons du comté de Notts lors de la saison 2018/19. Dans cette campagne, Etete a enregistré quatre apparitions avant de signer pour les Spurs en juillet 2019.

Depuis son arrivée dans le nord de Londres, l’attaquant a figuré en bonne place dans la configuration des jeunes des Spurs. La saison dernière, Etete a inscrit neuf buts et quatre passes décisives en 21 matchs pour les U23 de Tottenham, ce qui a sans doute suscité l’intérêt de Northampton.

Cependant, Etete a fait face à une concurrence féroce depuis son arrivée à Tottenham, avec Troy Parrott et Dane Scarlett ayant figuré pour la première équipe devant lui.

S’adressant au site Web du club, le manager de Northampton, Jon Brady, a déclaré : « Kion est un joueur que nous avons suivi de près et observé à plusieurs reprises.

“Nous pensons qu’il sera un type de menace différent pour nous et qu’il peut bien travailler avec les autres attaquants du club. Il est bon dos au but, son jeu de liaison est très efficace et il constitue lui-même une menace de but.

“Je pense que c’est une grosse tique pour le club, la structure d’entraîneurs que nous avons en place et le personnel que nous avons ici que Tottenham pense que c’est le meilleur endroit pour Kion pour poursuivre son développement. Il y avait beaucoup d’intérêt pour Kion, certains de clubs de ligues supérieures, et nous sommes ravis qu’il nous rejoigne.

“Nous pensons qu’il fera du bien pour nous et que cette décision profitera à toutes les parties.”

