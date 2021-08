La ville de Seattle accuse Postmates de près de 1 million de dollars pour avoir sous-payé plus de 1 600 livreurs de nourriture

in

(Photo des camarades de poste)

La société de livraison Postmates paiera près d’un million de dollars pour financer les arriérés de salaires et les contributions inadéquates au programme de congés de maladie payés obligatoire de la ville de Seattle dans le cadre d’un accord conclu avec l’Office of Labor Standards.

Le règlement, en vertu de l’ordonnance sur les congés payés et le temps sûr pour les travailleurs de concert, couvre 1 646 travailleurs et comprend 949 815,49 $ en arriérés de salaire, intérêts et sanctions civiles pour ces travailleurs, ainsi qu’une amende supplémentaire de 22 260,40 $.

Le bureau des normes du travail de la ville a commencé son enquête l’automne dernier après que de nombreux travailleurs – qui avaient travaillé de longues heures pendant la flambée des livraisons pandémiques – se sont plaints que Postmates ne payait pas les congés de maladie requis ni n’informait ces mêmes travailleurs du montant des congés payés. à leur disposition.

Seattle avait ouvert son enquête sur le service de livraison de nourriture avant son rachat par Uber en décembre 2020.

Dans une déclaration publiée par le bureau des normes du travail, Shawn W. Gray, un chauffeur de Postmates, a déclaré que les coursiers de l’entreprise n’auraient pas dû se voir refuser le salaire supplémentaire.

« Pendant des années, nous, les coursiers, avons manqué de nombreux avantages dont nous avions besoin et que nous aurions dû recevoir dès le départ. Maintenant, grâce au travail acharné des personnes qui s’occupent d’OLS, nous avons ces avantages », a-t-il déclaré.

Un porte-parole d’Uber a déclaré que la société était heureuse de clore l’affaire.

“Bien que ces problèmes soient survenus avant la finalisation de notre achat de Postmates, nous apprécions la coordination étroite du Bureau des normes du travail avec nous pour corriger tout problème en suspens”, a déclaré Zahid Arab, directeur des affaires publiques d’Uber, dans un communiqué.

«Nous avons travaillé sans relâche pour garantir que les travailleurs de la plate-forme Postmates aient le temps de congé payé et en sécurité auquel ils avaient droit, et nous attendons avec impatience la poursuite de notre partenariat avec (Office of Labor Standards).»

Uber a également récemment dû payer un règlement à la même agence municipale pour des raisons similaires.

En juin, le Bureau des normes du travail a conclu un accord de 3,4 millions de dollars avec Uber pour régler les réclamations pour arriérés de salaire et congés de maladie non payés. L’argent, a déclaré le bureau des normes du travail, couvrira les réclamations impayées de 15 000 chauffeurs Uber locaux.

Les deux règlements relèvent de la réglementation de 2012 qui oblige les employeurs de Seattle à financer les jours de maladie du personnel à raison d’un jour pour 30 jours civils travaillés. Depuis son approbation initiale, le bureau des normes du travail a élargi le groupe d’employés éligibles pour inclure les travailleurs temporaires et il a ajouté à la liste des raisons acceptables de prendre des congés accumulés.