La ville de Seattle investira jusqu’à 400 000 $ pour un programme de bourses axé sur les STEM

La ville de Seattle investira jusqu’à 400 000 $ dans la Washington Opportunity Scholarship, le partenariat public-privé qui aide à placer les étudiants à faible revenu et les candidats potentiels à l’emploi dans des stages, des bourses et une formation technique basés sur les STEM.

Le maire Jenny Durkan a annoncé le partenariat en conjonction avec le programme de bourses Seattle Promise existant. L’investissement sur deux ans vise à aider la communauté mal desservie à avoir un meilleur accès aux études collégiales et à une formation professionnelle vitale.

« Nous sommes fiers d’être la première ville de l’État de Washington à s’associer au WSOS, car nous nous engageons à garantir que chaque étudiant de notre ville, en particulier nos jeunes Noirs, Autochtones et personnes de couleur (BIPOC) et les étudiants à faible revenu aient accès à l’université », a déclaré Durkan dans un communiqué.

« Seattle Promise construit un avenir meilleur pour les jeunes de notre ville en réduisant le coût des études universitaires. »

L’État correspondra à l’investissement de la ville de Seattle et jusqu’à 60 boursiers Seattle Promise seront soutenus. Le financement provient du Fonds fédéral de relance locale pour le coronavirus.

Kimber Connors, directrice exécutive du WSOS, a déclaré que le partenariat avec le programme de bourses d’études financé par la ville de Seattle améliore les deux programmes.

« La combinaison de Seattle Promise et du WSOS garantira aux étudiants de Seattle le soutien dont ils ont besoin pour exercer les emplois très demandés dans notre région », a déclaré Connors. « Nous savons par expérience que l’obtention de votre diplôme et le lancement d’une carrière nécessitent plus que de l’argent. »

Le WSOS a attribué près de 4 000 bourses à des étudiants l’année dernière, la moitié de ces bourses allant à des candidats issus de minorités.

La semaine dernière, le WSOS a déclaré avoir reçu de nouveaux engagements de financement totalisant 30 millions de dollars de la part de trois de ses partisans d’origine, Microsoft, Boeing et Gary et Jennifer Rubens de la Rubens Family Foundation.