La ville de Shimla reçoit les premières chutes de neige de 2022

La ville de Shimla a reçu sa première chute de neige de l’année samedi alors même que la plupart des endroits de l’Himachal Pradesh sont sous le choc d’une vague de froid, a annoncé le service météorologique.

Certaines parties supérieures de la ville de Shimla, notamment Jakhoo, The Ridge, Benmore et Sanjauli, ont connu de légères chutes de neige samedi matin.

Saluant les premières chutes de neige de 2022, la conseillère de Benmore, la Dre Kimi Sood, a posté une vidéo en direct sur sa page Facebook.

Cependant, plusieurs parties de la ville de Shimla, dont Chhota Shimla, Khalini et Dhalli, n’ont reçu aucune chute de neige.

La plupart des endroits dans l’état des collines ont continué à souffrir d’un froid intense, car les parties supérieures connaissent des chutes de neige intermittentes tandis que les plaines voient la pluie.

Les destinations touristiques renommées Kufri et Narkanda dans le district de Shimla ont également reçu des chutes de neige.

La vie normale dans les districts tribaux de Lahaul-Spiti, Kinnaur et Pangi, et Bharmour du district de Chamba a été bouleversée en raison des chutes de neige.

La température la plus basse de l’État a été enregistrée à moins 5,1 degrés Celsius dans le centre administratif de Lahaul-Spiti, Keylong.

