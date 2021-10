La ville effrayante de la lavande de Pokemon, enfin expliquée

Gif : The Pokemon Company / Kotaku

Pokémon est peut-être célèbre, mais la série a sa part de mythes sombres et effrayants. Les plus célèbres d’entre eux doivent être ceux de Lavender Town.

Peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire sur Internet. J’ai entendu l’histoire pour la première fois il y a des années, et de temps en temps, je la verrai réapparaître sur Internet. Ce qui est curieux, c’est que les gens aiment faire circuler l’histoire de Lavender Town tout en sachant très bien que c’est faux. Étant donné que c’est presque Halloween, j’ai pensé que ce serait le bon moment pour disséquer pourquoi la légende de Lavender Town ne meurt jamais complètement.

Pour commencer, l’histoire. Bien que les détails varient généralement dans le récit, la partie importante de l’histoire est la suivante : après la sortie de Pokémon Rouge et Vert, un certain nombre de suicides d’enfants ont été signalés au Japon. Le responsable des suicides varie quelque peu selon l’histoire, mais celui que j’ai le plus entendu concerne un endroit appelé Lavender Town, l’une des rares villes de Pokémon Red & Green sans gymnase Pokémon. Ou plus précisément, l’histoire fait référence à une chanson qui joue chaque fois que le joueur visite Lavender Town. Celui-ci:

Avant d’aller plus loin, j’insiste absolument pour que vous écoutiez la chanson en lisant ce morceau. Vous savez, pour l’ambiance.

Dans certaines versions du conte, il est dit que les programmeurs de Pokémon Rouge et Vert ont créé la chanson avec un code qui pousserait plus tard les enfants à se suicider ; la chanson contenait des fréquences nocives de quelque sorte.

Vous pouvez lire une version des creepypasta ici, si vous le souhaitez. Notez que cette version de l’histoire ne se concentre pas entièrement sur le thème de Lavender Town, mais elle le mentionne. La plupart des versions, selon mon expérience, mentionnent les effets potentiels du thème ou tournent autour de l’idée qu’il a nui aux enfants.

Quand j’ai entendu l’histoire pour la première fois, ce n’était pas une vidéo ou un Pastebin. C’était plutôt une page Web qui jouait le thème de Lavender Town pendant que je lisais l’histoire – et à un moment critique, la musique s’est transformée en quelque chose d’horrible, me faisant flipper. À l’époque, je ne pouvais pas expliquer ce qui s’était passé. Ce n’était pas une peur du saut ou quelque chose comme ça. Au lieu de cela, le ton a changé pour quelque chose qui m’a vraiment fait peur. On dirait probablement que j’essaye de vous tirer la jambe, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de surnaturel. Je suis certain que c’était une utilisation intelligente des battements binauraux, ces tons spéciaux qui influenceraient prétendument les ondes cérébrales. Les gens utilisent ces sons comme des « drogues numériques » en quelque sorte, car ils peuvent avoir toutes sortes d’effets sur les gens. Celui qui a créé la page Web de Lavender Town a dû y coller un étrange battement binaural qui devait se déclencher lorsque je suis arrivé à un certain point de l’histoire. À ce jour, cela reste le meilleur creepypasta que j’ai jamais lu. J’aimerais avoir encore le lien.

Le tout n’aurait pas fonctionné sans que la chanson de Lavender Town ne m’ait préparé au préalable. Ce qui nous amène à la première raison pour laquelle l’histoire de Lavender Town est si efficace : la chanson autour de laquelle l’histoire tourne est vraiment effrayante. C’est le genre de chose que je n’ai pas vraiment envie d’écouter dans une pièce sombre pendant une longue période de temps.

Compte tenu de son efficacité, il est étonnant que la ville et sa chanson thème aient été intégrées au jeu. Considérez le but de Lavender Town : c’est là que les Pokémon vont être enterrés. Imaginez, si vous voulez, un enfant jouant à Pokémon Rouge ou Bleu pour la première fois. On leur dit que le jeu concerne l’amitié, les liens, l’exploration, les attraper tous. Ils jouent tout au long du jeu et s’amusent, même si parfois certains de leurs Pokémon s’évanouissent probablement. Mais de tels revers ne sont jamais un gros problème, étant donné qu’ils peuvent simplement redonner vie à leur Pokémon dans n’importe quel centre Pokémon. C’est parfait! … puis ils arrivent à Lavender Town, où ils apprennent que non, les Pokémon peuvent réellement mourir. Même maintenant, en tant qu’adulte, je suis un peu choqué par l’idée, même si je sais très bien que les Pokémon de type fantôme doivent venir de quelque part.

L’histoire en jeu de Lavender Town ne le rend pas moins effrayant. L’intrigue implique un esprit Pokémon agité qui hante avec colère une tour. Cette même tour est pleine de dresseurs pleurant leurs Pokémon morts, à qui le joueur parle en grimpant dans la tour. En explorant la tour, vous rencontrez également un certain nombre de Pokémon fantômes – que vous ne pouvez voir qu’en utilisant un objet spécial – ainsi que des dresseurs possédés et fous. Tout cela pour dire : Lavender Town est étrange et plutôt sombre. Ce n’est pas un mystère que Lavender Town est devenu une source de fascination pour les joueurs. Je ne peux pas penser à une seule chose dans Pokémon plus troublante que Lavender Town. Bien sûr, les légendes sur Lavender Town ont persisté.

L’idée que les médias Pokémon pourraient en quelque sorte nuire aux enfants n’est pas complètement farfelue.

Lavender Town est effrayant et mémorable en soi, mais il y a aussi quelque chose d’étrangement séduisant dans le mythe. L’idée qu’il y a des choses effrayantes dans le monde que seuls les enfants peuvent voir ou expérimenter est un trope d’horreur bien connu. Cela joue sur la croyance que les enfants sont si innocents et si sensibles, ils sont probablement plus sensibles aux choses de nature démoniaque, comme un ton horrible qui leur dit de se suicider. Il convient également de noter que le trope isole les enfants vulnérables des adultes, car les adultes ne peuvent pas voir ce qui afflige les enfants. Et quand les adultes sont censés protéger les enfants, l’idée devient plutôt sinistre, n’est-ce pas ? Un enfant dans ce cas devrait se débrouiller tout seul, surtout si l’on considère que l’histoire de Lavender Town postule que tous les adultes qui enquêtent sur le mystère finissent par mourir. Aïe.

Quand quelque chose devient aussi massif que Pokémon, cela s’accompagne toujours d’allégations selon lesquelles, malgré sa nature saine, il existe un message caché qui corrompt d’une manière ou d’une autre nos enfants. Je me souviens distinctement de toute l’agitation autour des valeurs troublantes des Pokémon, notamment lorsqu’il s’agissait de collectionner tous les Pokémon eux-mêmes (créatures diaboliques !!), ou l’idée que les Pokémon peuvent évoluer (ce qui va à l’encontre des idées créationnistes). Alors qu’une creepypasta impliquant Lavender Town est censée être amusante, elle nourrit toujours notre peur latente qu’un média populaire ne soit pas tout ce qu’il semble.

Le fait que les suicides se soient produits au Japon est également important : cela signifie que pour la plupart du reste du monde, la vérification des faits devient beaucoup plus difficile. L’examen de l’histoire peut nécessiter la maîtrise du japonais pour lire les interviews, ou il peut être nécessaire de s’appuyer sur des traductions de discussions qui auraient eu lieu il y a plus de dix ans. Comme Rich McCormick le soutient à Polygon, la barrière de la langue en ce qui concerne le mythe de Lavender Town « donne à la rumeur une puissante mystique ».

Enfin, l’idée que les médias Pokémon pourraient en quelque sorte blesser physiquement les enfants n’est pas complètement farfelue. En fait, une telle chose s’est produite, mais ce n’était pas un complot infâme et diabolique, comme c’est le cas dans les creepypasta. Au contraire, en 1997, un certain épisode de l’anime Pokémon avait une scène qui aurait déclenché des crises chez des centaines d’enfants, faisant vomir du sang ou perdre conscience chez certains d’entre eux. Le New York Times explique ce qui s’est passé comme suit :

La scène combinait apparemment presque simultanément deux techniques fréquemment utilisées dans les dessins animés. Le premier, appelé »paka-paka » en japonais, utilise des lumières de différentes couleurs clignotantes alternativement pour provoquer une sensation de tension. Le second, appelé »flash », émet un puissant faisceau lumineux. C’est cette scène culminante qui a apparemment déclenché les convulsions et les vomissements. Le Dr Yamauchi a déclaré que la lumière émise à des fréquences comprises entre 10 hertz et 30 hertz, une unité de fréquence signifiant des cycles par seconde, peut induire des crises et que la couleur rouge est également stimulante.

Considérant que quelque chose comme ça s’est réellement produit dans la vraie vie, il n’est pas surprenant que de grands récits de Pokémon blessant physiquement des enfants se soient répandus partout. Les légendes urbaines se moquent de la vraie vie ; ils sont presque arrachés aux gros titres. Si quelqu’un regarde l’histoire de Lavender Town, il pourrait tomber sur des rapports comme celui référencé ci-dessus et penser, hé, ce n’est peut-être pas aussi scandaleux que cela puisse paraître.

C’est pourquoi, seize ans après la sortie de Rouge et Bleu, cette ville effrayante de Pokémon nous hante toujours, et pourquoi peu importe que l’histoire de Lavender Town soit vraie ou non. Je veux dire, écoute ça :

Effrayant, non?

