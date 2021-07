La ville et des solliciteurs à but non lucratif font du porte-à-porte pour promouvoir les vaccins COVID-19 au milieu d’une vague de variantes delta

in

Des groupes de bénévoles dans un certain nombre de villes ont commencé à faire du porte-à-porte pour promouvoir les vaccinations contre le COVID-19 alors que la menace de la variante delta s’aggrave, selon les rapports.

La variante delta représente un danger important pour les personnes non vaccinées, et alors que 56,6% de tous les Américains ont reçu au moins une dose, les efforts ont considérablement ralenti.

Des sondages récents ont indiqué que 80 % des personnes non vaccinées sont peu probables ou n’ont pas l’intention de se faire vacciner, tandis que ces mêmes personnes représentent 99 % des nouvelles hospitalisations.

Dans l’ensemble, la variante représente environ 83% de tous les nouveaux cas en Amérique.

Pour essayer de combler l’écart et de mettre plus de vaccins dans les armes, des bénévoles et des travailleurs municipaux dans des endroits comme Chicago et Dallas ont fait du porte-à-porte pour promouvoir les vaccins.

À Dallas, les bénévoles peuvent diriger les personnes non vaccinées vers des sites de vaccination contextuels et offrir des incitations telles que des billets gratuits pour Six Flags, le zoo de Dallas ou d’autres divertissements similaires, a rapporté FOX 4 News.

“Nous l’avons vu descendre à environ 15 000 doses par semaine dans le comté de Dallas”, a déclaré le directeur de la santé du comté de Dallas, le Dr Philip Huang. “J’ai entendu dire que nous avons vu un peu de bosse plus récemment, peut-être aussi en raison de la reconnaissance accrue de la façon dont la variante delta circule et de l’impact qu’elle a sur nos nombres d’hôpitaux.”

Annaliese Schroeder, à gauche, défenseure de la santé communautaire, et Kelsey Conner, spécialiste de l’information sur la santé publique, sollicitent un quartier du nord de Springfield, Missouri, le jeudi 15 juillet 2021, pour le département de la santé du comté de Springfield-Greene dans l’espoir de stimuler COVID- 19 vaccins. (Jill Toyoshiba/The Kansas City Star via AP) (Jill Toyoshiba/The Kansas City Star via AP)

Les hospitalisations au Texas ont augmenté de 150 % au cours des trois dernières semaines, le sud de Dallas étant particulièrement ciblé.

L’un des problèmes est le “taux de retour”, qui compte les personnes qui ont été complètement vaccinées : environ 14% des résidents du comté de Dallas – environ 189 000 personnes – ne sont pas revenus pour leur deuxième injection.

“Il n’est pas trop tard pour obtenir cette deuxième dose”, a déclaré le Dr Huang. “Ne pensez pas, ‘Je suis en retard pour l’obtenir. J’ai raté mon rendez-vous.’ Allez-y. Revenez en arrière et prenez cette deuxième dose. Il n’est pas trop tard. Il vaut mieux l’obtenir que de ne pas le faire. ”

Chicago a également envoyé des gens de porte à porte pour encourager les personnes à se faire vacciner, selon le Hyde Park Herald.

“Dans un sens, nous parlons avec des personnes vaccinées, mais si nous leur donnons des informations, nous pouvons leur donner des informations, puis nous pouvons les diffuser à leur famille, nous diffusons donc les informations de cette façon”, a déclaré Armani Nightengale. , qui travaille pour Protect Chicago, ajoutant que la ville organise également des événements.

Des volontaires à Las Vegas avec l’association à but non lucratif Mi Familia Vota font pression depuis juin pour augmenter le nombre de vaccinations, en se concentrant en particulier sur la communauté latino.

“Le côté est, il y a beaucoup d’hispaniques et beaucoup d’hispaniques ne croient normalement pas aux vaccins d’après mon expérience, c’était le truc avec ma famille”, a déclaré la bénévole Leticia Rios à FOX 5 Las Vegas.

Bien qu’elle rencontre parfois de la résistance, Rios a déclaré qu’elle avait largement trouvé les résidents réceptifs à son message. Elle a dit qu’en partageant pourquoi il est important pour elle de voir les autres vaccinés, elle a pu faire changer d’avis.

“J’étais en terminale au lycée et tout a dû être fermé … Je n’avais pas de diplôme”, a-t-elle expliqué. “Je n’ai pas eu de bal de promo… tout s’est arrêté et j’ai eu très peur parce que je me disais : ‘Quand est-ce que ça va se terminer ?'”

La ville a organisé des événements de vaccination pop-up, qui offrent de la nourriture gratuite aux participants, ainsi que des fournitures scolaires pour les enfants.