La ville l’emporte à Old Trafford pour entrer dans l’histoire

11/06/2021 à 20:02 CET

Manchester City de Pep Guardiola a battu Manchester United à domicile (0-2) avec des buts d’Eric Bailly (pp.) et de Bernardo Silva et s’est provisoirement classé deuxième avec 23 points. À seulement trois points du leader, Chelsea de Thomas Tuchel, les skyblues ont laissé derrière eux la défaite inattendue de Crystal Palace pour entrer dans l’histoire : a remporté sa huitième victoire à Old Trafford, ce qu’aucune autre équipe n’a réalisé en Premier League.

Les citoyens, qui ils ont fait leurs devoirs en Ligue des champions contre Bruges pour regagner la première place du groupe, a bouclé une belle première mi-temps et a su gérer la seconde pour confirmer la crise que connaît Manchester United à domicile : ajoute un total de quatre matchs consécutifs sans gagner (trois défaites et un match nul). Après avoir renoncé à un match nul contre l’Atalanta en Ligue des champions, l’entraîneur des Diables rouges Ole Gunnar Solskjaer fait partie des grands noms.

8 – Manchester City a remporté huit matches de Premier League à l’extérieur à Old Trafford contre Manchester United, plus que toute autre équipe dans l’histoire de la Premier League. Terrain de jeux. – OptaJoe (@OptaJoe) 6 novembre 2021

L’équipe rouge de Manchester était surpassée dans tous les aspects du jeu et était à la merci de son rival à tout moment : City a effectué un total de 753 passes tout au long du match et a été classée comme l’équipe avec le meilleur bilan dans ce match. 2003/04. La différence entre les deux équipes de la ville britannique est absolue et la situation au tableau le confirme : United s’enfonce à la sixième place avec seulement 17 points sur 33 possibles.

La fragilité défensive, un problème endémique

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a une nouvelle fois montré de nombreuses lacunes défensives, comme c’est devenu la coutume ces derniers mois : ajoute un total de 14 matchs consécutifs sans laisser une feuille blanche à la maison. Il s’agit du pire bilan depuis la saison 1958/59, où il avait disputé 21 matchs au total.

Les Diables rouges ont signé leur deuxième défaite consécutive en confrontations directes contre Manchester City et c’est le troisième match qu’ils n’ont pas gagné.. La dernière fois qu’ils l’ont fait, United a gagné 2-0 à Old Trafford lors de la 29e journée de Premier League avec des buts d’Anthony Martial et Scott McTominay.