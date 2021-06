La Ville monopolise les prix au meilleur du premier ministre

05/06/21 à 19:52 CEST

La Premier League a choisi son meilleur de cette saison et, comme il ne pouvait guère en être autrement, le champion monopolise la plupart des prix, en plus d’avoir une belle présence dans le onze idéal de l’année.

L’équipe City, en effet, remporte les prix les plus importants décernés par la compétition. Ruben Dias a été sacré meilleur joueur de la saison. Le défenseur central de Manchester City est le deuxième Portugais à remporter le prix, après Cristiano Ronaldo en 2006-07 et 2007-08.

Sur le banc, Pep Guardiola a été élu meilleur entraîneur. Avec 27 victoires, cinq nuls et six défaites en 38 journées, le Catalan ajoute sa troisième récompense de ce type depuis qu’il est en Angleterre après celles obtenues lors des saisons 2017-18 et 2018-19.

A ces deux trophées s’ajoute celui de Phil Foden, qui a réussi à être le meilleur jeune joueur de cette dernière campagne.

Finalement, Eric Lamela, Tottenham a remporté le prix pour meilleur but de la saison pour ce but déchaîné contre Arsenal qui a émerveillé le monde.

Les récompenses sont déterminées par les votes du public mais aussi des 20 capitaines des clubs et d’un groupe d’experts.

Quant aux meilleurs joueurs, Jours C’était aussi l’un des six joueurs de City dans le XI idéal de la saison, choisi par les joueurs eux-mêmes, dans une formation dans laquelle Foden n’est pas.

Inscrit Ederson, Pierres de Jean, Kévin de Bruyne, João Cancelo Oui Ilkay Gundogan dans l’équipe de rêve de l’année. Aussi dans le XI apparaissent Luc shaw Oui Bruno Fernandes de Manchester United, Fils Heung-Min Oui Harry Kane Tottenham, même si l’Anglais pourrait quitter l’équipe de Londres et Mo Salah de Liverpool.