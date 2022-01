La ville natale de Betty White pour l’honorer avec « Betty White Day » le jour de son anniversaire

Betty BlancheLa vie et la carrière de s ne seront pas seulement célébrées dans un coin de l’Illinois – le village où elle est née crée des vacances complètes pour honorer la défunte actrice… TMZ a appris.

« Betty White Day » sera reconnu dans la ville natale de Betty le 17 janvier, ce qui aurait été son 100e anniversaire.

Le président du village d’Oak Park, Vicki Scaman, raconte TMZ … malgré son déménagement en Californie alors qu’il était bébé, les résidents d’OP ont été reconnaissants qu’au cours de sa vie, Betty ait fait l’éloge d’Oak Park. Elle a continué à rendre visite à des parents là-bas des années après s’être dirigée vers l’ouest.

On nous dit que depuis son décès, les habitants d’Oak Park ont ​​exprimé leur souhait d’honorer Betty, et cela se produira sûrement maintenant. Quelques jours avant l’anniversaire de Betty, Village Prez Scaman lira une proclamation pour « Betty White Day » lors d’un mémorial pour les membres de la communauté à Oak Park.

Pour la journée spéciale de Betty, la communauté des petites entreprises d’Oak Park s’associe pour offrir des remises aux clients et des « spéciales Betty White ». Par exemple, Mickey’s Restaurant proposera un plat spécial composé d’un hot-dog, de frites et d’un coca light, l’un des plats préférés de Betty, et Turano Bakery envisage de préparer un gâteau d’anniversaire géant. Scaman nous dit que des découpes de Betty couvriront les murs du centre-ville.

La célébration se poursuivra avec un concours de murales Betty White, dans lequel la murale gagnante sera peinte au centre-ville. Et, il y a un bonus… presque tout le monde en ville sera déjà absent du travail car BWD tombe un jour férié national – MLK Jr. Day – cette année.

TMZ a cassé l’histoire … Betty est mort le soir du nouvel an à 99, apparemment de causes naturelles. Et maintenant, son héritage vivra à Oak Park, qui prévoit de faire de BWD un événement annuel.