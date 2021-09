La ville natale de Nas (Queens, NY) lui rend hommage avec la clé de la ville et la proclamation : “Nas Day”

in

Nas a reçu la clé de Queens Borough, honoré de son propre jour. En photo avec le président de l’arrondissement de Queens Donovan Richards / .

*Le 23 septembre a été officiellement déclaré « Nas Day » dans la ville natale du rappeur, Queens, New York.

Le rappeur de #Queensbridge a été honoré de sa propre journée dans sa ville natale et a reçu la clé de l’arrondissement par le président de l’arrondissement Donovan Richards.

Un porte-parole du bureau de Richards a annoncé cet honneur dans une publication sur Instagram.

“Nasir Jones n’est pas seulement le fils de Dieu, mais il est le fils de Queens”, a écrit le porte-parole Franck D. Joseph. “C’est pourquoi @drichardsqns lui a présenté non seulement une proclamation, mais aussi le quartier Key to Queens ce soir.”

Nas a reçu les deux distinctions après avoir joué lors d’un événement caritatif appelé Concert to Feed NYC au Queen’s Forest Hill Stadium. L’événement était destiné à collecter des fonds pour ceux qui font face à des pénuries alimentaires et “ont du mal à mettre des repas sur leurs tables à cause de la pandémie”, selon la PDG de City Harvest, Jilly Stephens.

