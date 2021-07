La ville propose des amendes et l’arrestation des bons samaritains qui font un don aux sans-abri .

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Charlotte, Caroline du Nord – Il ne fait aucun doute que les États-Unis connaissent une épidémie de sans-abri. D’un océan à l’autre, la crise de l’itinérance a augmenté alors que les villes luttent pour faire face à un nombre croissant de sans-abri, dont beaucoup se sont récemment retrouvés dans cette situation difficile grâce à la fermeture ordonnée par le gouvernement qui a plongé l’économie dans une spirale descendante au cours de la 18 derniers mois.

Alors que les municipalités luttent pour trouver des solutions, les politiciens dinosaures continuent de s’appuyer sur la seule chose qui n’a jamais fonctionné : l’État policier. Lors d’une réunion du conseil municipal le mois dernier, Tariq Bokhari, membre du conseil du 6e arrondissement de Charlotte, a proposé de criminaliser le fait d’aider les sans-abri.

«Les gens ne l’obtiennent pas et ils apportent toujours de la nourriture, de l’argent et des ressources directement aux gens qui sont là-bas en ce moment. Ils ne font que se sentir bien, ils blessent les gens ultimes, peut-être que nous explorons en faire un délit », a déclaré Bokhari.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que c’était une solution, Bokhari l’a attribué à un « amour dur » sous forme d’amendes ou d’emprisonnement possible pour avoir aidé ceux qui en ont besoin.

“Je pense que nous avons besoin d’une plus forte dose d’amour dur au sein de cette communauté, en particulier parmi ceux qui donnent continuellement de l’argent, de la nourriture et des vêtements directement à ces personnes au lieu de les donner aux organisations conçues pour les aider”, a déclaré Bokhari.

Apparemment, ce tyran de bas niveau pense que punir les gens pour leurs bonnes actions est la façon de résoudre la crise des sans-abri. Bien que ses commentaires aient été largement incontestés lors de la réunion, heureusement, Bokhari ne trouve pas beaucoup de soutien pour sa proposition dans la communauté et a reçu de fortes réactions de la part des militants.

« S’il y a quelqu’un à l’extérieur qui demande de l’argent et que vous avez à cœur de lui en donner, qu’est-ce qui devrait vous arrêter ? » Deborah Woolard, fondatrice de Block Love Charlotte, qui travaille sur le terrain avec des sans-abri, a déclaré au Charlotte Observer.

“Vous ne devriez pas avoir l’impression que” je vais aller en prison parce que j’ai aidé quelqu’un “, parce que vous ne savez jamais s’il en est vraiment à son dernier (dollar), si c’est de l’argent pour manger.”

Il semble qu’au lieu d’aborder le problème du sans-abrisme avec des solutions concrètes comme la construction de mini-maisons ou de centres de réadaptation, les autorités se soient à nouveau tournées vers l’État policier. Comme le TFTP l’a signalé à maintes reprises, cette proposition illustre que l’État ne s’attaque pas seulement aux sans-abri, mais aussi à ceux qui essaient de les aider.

Au pays de la liberté, le gouvernement et les forces de l’ordre non seulement font la guerre aux pauvres et aux sans-abri par divers moyens sans scrupules conçus pour extraire des revenus et attaquent le droit d’exister, mais aussi ceux qui essaient d’aider les sans-abri – en les nourrissant, en les vêtant ou en les en les abritant – font également face à la colère de l’État. Comme l’a signalé le TFTP, même ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’État – les anciens combattants – et ceux qui les aident sont également pris pour cible.

Judy Wu, une propriétaire de San Francisco, a converti 12 propriétés qu’elle possède en 49 unités de logement au cours de la dernière décennie, qu’elle et son mari, Trent Zhu, ont louées à des anciens combattants sans-abri, à faible revenu et handicapés.

Parce qu’ils ont divisé les unités en unités beaucoup plus petites, le couple est en mesure de fournir à ces anciens combattants un logement très bon marché. Cependant, les responsables de la ville ont affirmé que la propriété n’était pas zonée pour autant de maisons, ils ont donc fermé l’opération.

L’une des phrases les plus souvent répétées par ceux qui plaident en faveur de l’arrestation et du mauvais traitement des sans-abri est : « Pourquoi ne les laissez-vous pas vivre dans votre maison ? » Mais de nombreuses personnes essaient en fait d’accueillir des sans-abri pour les aider à se remettre sur pied – un acte que de nombreux gouvernements considèrent comme illégal.

TFTP a rapporté d’innombrables cas dans lesquels de bons Samaritains ont été condamnés à une amende ou menacés d’arrestation pour avoir accueilli des personnes dans le besoin. Dans certains cas, des églises qui laissent des familles sans abri vivre sur leur propriété ont été fermées et les pasteurs menacés de prison.

Alors que des solutions aux apatrides se multiplient pour résoudre le problème de l’itinérance – sans coûter un centime au contribuable – l’État intervient pour les contrecarrer. Et, comme l’illustre cette proposition, la seule solution que l’État propose pour le remplacer est la force. Si la violence policière contre les sans-abri – sans cette loi – est un indicateur, elle ne se terminera pas bien.

Comme l’a signalé le TFTP, cependant, au moins un État propose une solution viable à son problème de sans-abri. Le programme Bridge to Work a débuté en avril 2018 à Little Rock, Arkansas et verse aux sans-abri 9,25 $ de l’heure pour ramasser les ordures et nettoyer la capitale de l’État.

Lire la suite @ TheFreeThoughtProject.com