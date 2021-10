La ville retarde le chaos de la circulation sur la Cinquième Avenue ; Poste crédité pour la victoire des navetteurs

L’administration de Blasio a renoncé à un plan mal conçu pour perturber la circulation et le tourisme au cœur de Manhattan.

Le ministère des Transports a apparemment annulé le plan pour éviter « un risque très réel d’interférer avec la saison des vacances », a déclaré cette semaine le commissaire du ministère des Transports, Hank Gutman. « Notre décision est de ne rien faire qui interfère avec cela, nous reprendrons l’activité après les vacances. »

Gutman a pris la parole lors d’une conférence de presse mercredi, selon StreetsBlog.

« Aucune entreprise ici ne soutient le plan », a déclaré Jerome Barth, président de la Fifth Avenue Association au Post en août. Helayne Seidman

Gutman a fait écho aux préoccupations soulevées par The Post dans un rapport exclusif d’août sur le plan, qui réorienterait la circulation automobile au cœur de Midtown – restreignant l’accès des véhicules aux principaux sites touristiques comme le Rockefeller Center, la cathédrale Saint-Patrick et Saks Fifth Avenue.

Le plan du DOT aurait également réduit la Cinquième Avenue de cinq à quatre, strictement appliqué deux voies de bus existantes, ajouté une piste cyclable protégée, élargi les trottoirs et réduit l’accès automatique entre la 55e et la 45e rue.

L’administration de Blasio a annulé le plan.Robert Miller pour NY Post

Les contraintes de circulation proposées par la ville « menacent la reprise économique de Midtown et de New York », a déclaré Jerome Barth, président de la Fifth Avenue Association au Post en août. « Aucune entreprise ici ne soutient le plan. »