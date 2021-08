La violation de 2 400 $ d’Ethereum a-t-elle eu un impact sur Cardano, Uniswap ⋆ Crypto new media

in

Ethereum a confirmé hier un fort signal haussier après avoir clôturé une bougie quotidienne au-dessus de 2 400 $. En effet, le crypto-actif a dépassé sa résistance psychologique pour la première fois depuis le 14 juin. Historiquement, lorsque cela s’est produit, Ether a également déclenché des rassemblements mineurs d’altcoins.

Nous avons analysé certains des principaux actifs corrélés avec Ethereum pour comprendre si les meilleurs altcoins montrent collectivement des signes de reprise. (Remarque : nous analysons les altcoins qui partagent une corrélation de 0,85 ou plus avec Ethereum)

Niveaux de compensation d’Ethereum

Pour cet article, nous examinerons Uniswap et Cardano car ces actifs partagent une corrélation de plus de 0,85 avec Ethereum. Ethereum Classic sera également examiné, principalement parce qu’il offre une étude de cas vraiment intéressante lorsqu’il est juxtaposé aux autres.

Ces corrélations sont basées sur les mouvements de prix à long terme entre ces altcoins. Par conséquent, ils sont développés sur une période de temps.

Maintenant, en observant le graphique à 1 jour d’Ethereum, il est clair que l’actif dépasse un modèle à double fond, celui où le jeton a clôturé au-dessus de 2400 $. Ethereum a augmenté pendant 10 jours consécutifs, ce qui suggère un élan haussier plus fort.

En comparaison, Cardano est toujours à la traîne par rapport à sa résistance immédiate de 1,5 $. Cela signifie que la pression acheteuse n’a pas encore poussé sa valorisation au-dessus de la zone de sécurité. En comparaison, les volumes ont également été inférieurs pour l’actif concurrent.

Avec Uniswap, la différence semblait beaucoup plus élevée, la crypto se négociant bien en dessous de la résistance de 25 $. Maintenant, alors que l’indice de force relative ou RSI a indiqué une augmentation de la pression d’achat, il n’avait pas encore enregistré un renversement de tendance haussier.

Le cas pour Ethereum Classic

Un atout particulier qui doit être mentionné ici est Ethereum Classic. ETC, selon Skew, avait une corrélation particulièrement faible de 0,535. Cependant, depuis le 19 mai, ETC a suivi de près l’évolution des prix d’Ether. Ce que cela suggère, c’est qu’une nouvelle corrélation pourrait se développer dans l’industrie.

Par conséquent, on peut en déduire qu’Ethereum ne déclenche pas encore de rallye altcoin car la tendance est encore extrêmement capricieuse en ce qui concerne l’établissement d’une base haussière solide.

Bitcoin, au moment de la rédaction, se négociait bien au-dessus de 41 000 $. S’il continue de le faire, le marché de la cryptographie au sens large en prendra note. En ce qui concerne Ethereum, une forte reprise de l’altcoin pourrait se produire une fois que l’ETH dépassera les 3 000 $, car cela apporterait plus de liquidité et de capital sur le marché plus large de l’altcoin.