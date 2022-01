La violation était grave – The Financial Express

Ceci à un moment où le Pendjab voit les premiers signes d’un retour à l’ère la plus sombre de l’histoire de cet État.

La brèche dans la sécurité du premier ministre a été inquiétante la semaine dernière, tout comme les réactions qui sont venues des plus hauts gradés de notre leadership politique. Au lieu de s’unir pour examiner pourquoi la faille de sécurité s’est produite, ce que nous avons vu, c’est que la politique partisane se déroule d’une manière qui prouve que nos politiciens ont un long chemin à parcourir avant d’apprendre à respecter les institutions qui soutiennent notre démocratie. Le bureau du premier ministre de l’Inde est l’une des plus importantes de nos institutions démocratiques. Lorsqu’elle est menacée, c’est l’Inde qui est menacée, pas l’individu qui occupe le poste. C’est quelque chose qui est passé presque inaperçu dans l’histoire et l’hystérie qui ont suivi l’incident inquiétant au cours duquel la cavalcade du Premier ministre a été bloquée sur un pont élevé pendant 20 minutes. Ceci à un moment où le Pendjab voit les premiers signes d’un retour à l’ère la plus sombre de l’histoire de cet État.

C’était une époque où les militaires qui contrôlent la République islamique d’à côté avaient infiltré ses agents non seulement dans les rangs de l’armée de Jarnail Singh Bhindranwale, mais dans les rangs de l’appareil administratif et de maintien de l’ordre du Pendjab. Ces derniers jours, il y a eu des signes effrayants que cela se reproduise. Des hommes ont été battus à mort pour des actes de sacrilège non prouvés dans les gurdwaras. Il n’y a pas si longtemps, un kamikaze s’est fait exploser accidentellement dans les toilettes d’un palais de justice et les rapports de drones larguant des armes, de la drogue et des pamphlets de propagande khalistani de notre côté de la frontière du Pendjab sont devenus monnaie courante. Ainsi, il ne fait aucun doute que la cavalcade du Premier ministre aurait pu être attaquée dans les 20 minutes où elle s’est échouée sur un pont haut.

Si le gouvernement indien avait pris au sérieux la brèche dans le périmètre de sécurité du Premier ministre, il coopérerait avec le gouvernement du Pendjab pour enquêter sur ce qui n’allait pas. Au lieu de cela, la réaction immédiate des hauts ministres de Modi a été d’accuser ouvertement le gouvernement du Pendjab de « complicité » dans un complot visant à nuire au Premier ministre. Le lendemain de l’incident, les ministres en chef du BJP ont veillé à ce que les caméras de télévision enregistrent leurs visites dans les temples pour remercier Modi d’avoir survécu à ce qu’ils ont déclaré publiquement être une tentative de le tuer.

Si les hauts dirigeants du BJP se sont comportés comme s’il s’agissait de leur chef, Narendra Modi, et non de l’institution du Premier ministre indien, dont la sécurité était menacée, le parti du Congrès a répondu avec une immaturité compétitive. Les premières réactions sont arrivées alors même que des images de la cavalcade bloquée du Premier ministre défilaient sur nos écrans de télévision et devenaient virales sur les réseaux sociaux. Les dirigeants du Congrès qui devraient mieux savoir ont fait des commentaires vulgaires qui étaient de si mauvais goût qu’ils ne seront pas répétés dans cet espace. En les créant, ils ont prouvé qu’en dépit de longues années au sein de notre parti au pouvoir, ils n’ont pas compris l’importance de respecter les institutions démocratiques comme le cabinet du premier ministre.

Les politiciens qui placent le pays au-dessus de leur politique partisane étroite sont ce dont nous avons besoin en ce moment, et il faut malheureusement dire qu’il semble y avoir une grave pénurie d’entre eux. Une exception a été Manish Tewari qui a fait les seuls commentaires sensés que j’ai entendu la semaine dernière. Dans une interview à India Today, il a déclaré qu’au lieu d’enquêtes séparées à Delhi et au Pendjab qui, dans cette atmosphère de polarisation empoisonnée, auront une crédibilité minimale, il devrait y avoir une enquête judiciaire sur ce qui s’est passé ce jour-là. Cela pourrait être la seule façon dont nous saurons jamais ce qui s’est réellement passé. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sans réponse.

Pourquoi le SPG (Groupe de Protection Spéciale) n’a-t-il pas su à l’avance qu’il y avait des manifestants bloquant la route du Premier ministre ? Lorsqu’ils l’ont découvert, au lieu de rester là, pourquoi n’ont-ils pas immédiatement veillé à ce que le premier ministre soit transféré dans un endroit sûr? Des vidéos ont maintenant fait surface de partisans du BJP portant des drapeaux du parti flottant à l’intérieur du périmètre de sécurité de la voiture du Premier ministre. Pourquoi était-ce autorisé ? S’il est vrai qu’un membre de la police du Pendjab a dit aux agriculteurs qui protestaient que le premier ministre passerait par là, pourquoi cela s’est-il produit ?

Au lieu de permettre l’hystérie sur la façon dont le parti du Congrès « déteste » Modi et les prières dans les temples qui semblent destinées aux caméras de télévision et non aux dieux, Modi doit ordonner à ses ministres et ministres en chef de prendre ce qui s’est passé plus au sérieux. Lorsque c’est la sécurité du premier ministre qui est clairement compromise, alors ce n’est pas un problème du BJP mais un problème national. Si, alors que sa cavalcade était bloquée sur un point culminant, elle avait été attaquée par des tireurs d’élite entraînés, cela aurait conduit à une crise nationale. Et si les empreintes digitales du Pakistan étaient retrouvées, peut-être même la guerre. Il est donc du devoir des gouvernements de l’Inde et du Pendjab de permettre une enquête complète par un juge. Dans l’atmosphère partisane empoisonnée qui existe aujourd’hui, c’est la chose la plus importante qui doit se produire.

Nous parlons d’une atteinte à la sécurité d’une institution démocratique vitale et non d’un individu, donc la vérité sur ce qui s’est passé cet après-midi brumeux et pluvieux de la semaine dernière doit faire l’objet d’une enquête approfondie et impartiale. Le récit sans fin et morne du BJP sur le fait que quiconque pose des questions est vraiment quelqu’un qui » déteste » Modi doit être suspendu pour le moment dans l’intérêt national. Il s’agit de sécurité nationale, pas de politique.

