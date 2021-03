La violence anti-asiatique est en hausse. Voici quelques moyens d’aider les Américains d’origine asiatique.

Mardi, huit personnes ont été tuées par balle dans trois entreprises de spa basées à Atlanta. Six des huit victimes étaient des femmes asiatiques. Les autorités n’ont pas encore déclaré le motif officiel de la fusillade (le tireur, qui est blanc, a affirmé que les attaques n’étaient pas «à motivation raciste»), mais la tragédie a déclenché des discussions sur la montée des crimes haineux anti-asiatiques à travers l’Amérique – et ce que les Américains peuvent faire en tant que membres de la communauté.

La violence et les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique ont augmenté au cours de l’année écoulée: dans 16 des plus grandes villes américaines, le nombre de crimes haineux anti-asiatiques signalés a augmenté de près de 150% en 2020, selon une analyse du Center for the Study of Hate et Extrémisme à la CSU San Bernardino. Le groupe de défense Stop AAPI Hate a publié cette semaine un rapport selon lequel il avait reçu plus de 3800 rapports de harcèlement verbal, de violations des droits civils et d’agression physique de mars 2020 à février 2021. Certains membres de la communauté asiatique – femmes et personnes âgées – semblent également être plus vulnérables que d’autres aux attaques et au harcèlement.

Au cours des dernières 24 heures, mes fils de médias sociaux ont été remplis de messages mettant en lumière la fusillade d’Atlanta et l’histoire complexe de la violence contre les Asiatiques aux États-Unis, et décrivant les moyens d’aider les communautés américano-asiatiques. La quantité de ressources partagées peut être écrasante, c’est pourquoi Vox a compilé une courte liste d’organisations nationales et communautaires auxquelles vous pouvez contribuer ou amplifier.

La branche d’Atlanta des Américains d’origine asiatique Advancing Justice (AAJC) a organisé une collecte de fonds pour aider directement les victimes et leurs familles, en plus des communautés américano-asiatiques plus larges en Géorgie qui ont été touchées par la violence. Vous pouvez également faire un don directement à la section d’AAJC d’Atlanta ou à l’organisation nationale à but non lucratif.

L’Asian American Resource Center est une organisation à but non lucratif basée en Géorgie qui offre une assistance aux familles asiatiques américaines en difficulté. Ses deux principaux programmes garantissent des logements pour les familles sans-abri et offrent des cours gratuits d’alphabétisation en anglais et d’éducation civique aux immigrants.

Le Centre for Pan Asian Community Services est une organisation à but non lucratif basée en Géorgie qui préconise et fournit une gamme de services sociaux d’aide aux immigrants, aux réfugiés et aux personnes défavorisées asiatiques.

Le Fonds Asie-Pacifique recueille des fonds pour les organisations communautaires qui tentent de lutter contre le racisme anti-asiatique dans la région de la baie de San Francisco.

L’Asian American Legal Defence and Education Fund est une organisation nationale basée à New York qui plaide, éduque et fournit des ressources juridiques aux Américains d’origine asiatique et aux groupes communautaires.

Comme l’a expliqué Li Zhou de Vox, les fusillades au spa d’Atlanta ne peuvent être séparées de l’histoire du racisme et de la misogynie sexualisée que vivent les femmes asiatiques. Selon les autorités, le suspect affirme avoir mené les attaques contre des entreprises qu’il considérait comme des lieux de «tentation qu’il voulait éliminer». On ne sait pas encore si les spas fournissent des services sexuels, mais «la confusion des salons de massage et des travailleuses du sexe sans aucune nuance est très spécifique au racisme anti-asiatique contre les femmes asiatiques», Esther K, codirectrice de Red Canary Song, a la coalition des travailleurs des salons de massage chinois de base, a déclaré au Guardian. Voici quelques organisations qui défendent spécifiquement les femmes américaines d’origine asiatique.