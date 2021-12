La violence de Lakhimpur Kheri est un « complot planifié » : le SIT ajoute une accusation de tentative de meurtre dans le FIR contre 13 accusés

Les violences de Tikunia ont eu lieu alors qu’un groupe d’agriculteurs protestait contre la visite du vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, dans la ville natale du ministre de l’Union Ajay Mishra.

L’équipe spéciale d’enquête, enquêtant sur les violences à Lakhimpur Kheri au cours desquelles huit personnes ont été tuées, dont quatre agriculteurs, le 3 octobre, a déclaré que l’incident était un « complot planifié ». Le SIT a approché le tribunal pour remplacer les charges mineures par une tentative de meurtre dans le FIR contre l’accusé. Rappelons que le fils du ministre de l’Union Ajay Mishra, Ashish Mishra, fait également partie des accusés. La police a déjà arrêté les 13 accusés dans les violences de Tikunia et les a présentés au tribunal hier.

Les syndicats d’agriculteurs et les dirigeants de l’opposition ont exigé que le gouvernement de la NDA limoge le MoS Ajay Mishra. Les chefs de l’opposition ont présenté aujourd’hui des motions d’ajournement au Parlement sur cette question. « Si le Premier ministre Modi a même un iota de dévotion pour Ganga Maata, il doit conseiller à son ministre (Ajay Mishra Teni) de démissionner ou il devrait lui-même décider et le limoger. Je pense que cela améliorera encore son image parce qu’il travaille actuellement sur le relooking de son image », a déclaré le chef du Congrès à Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury après que le rapport du SIT a affirmé qu’il s’agissait d’un « complot ».

Sur recommandation du SIT, le magistrat a accepté de remplacer les chefs d’accusation moins graves comme le fait de causer la mort par négligence par un chef plus grave de tentative de meurtre (article 307). Des articles comme 302 (meurtre), 147 (émeute), 148 (émeute, armé d’une arme mortelle), 149 (tout membre d’un attroupement illégal coupable de l’infraction commise dans la poursuite d’un objet commun) et 120B (association de malfaiteurs) sont déjà présents dans la FIR.

L’officier supérieur du ministère public, SP Yadav, a déclaré à la PTI que le tribunal avait autorisé le SIT à ajouter les articles 307, 326 et 3/25/30 de l’IPC lus avec l’article 35 de la loi sur les armes contre 13 accusés.

La violence de Tikunia avait eu lieu lorsqu’un groupe d’agriculteurs protestait contre la visite du vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, dans la ville natale du ministre de l’Union Ajay Mishra et avait fait quatre morts, un journaliste local, deux travailleurs du BJP et un chauffeur. plusieurs autres blessés. Le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait formé un SIT de neuf membres pour enquêter sur les deux cas. Le SIT a ensuite été reconstitué par la Cour suprême.

