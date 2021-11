La violence des supporters voit l’entraîneur touché à l’épaule et le match abandonné lors d’un match de football argentin

Un match de troisième division argentine entre Huracan Las Heras et Ferro de General Pico a été abandonné dimanche après que l’entraîneur-chef de Ferro a reçu une balle dans l’épaule.

La violence des supporters avait éclaté entre les supporters d’Huracan lors du match dans la province de Mendoza.

Canal 3 de Santa Rosa

Les spectateurs, les joueurs et les officiels ont tous couru pour se mettre à l’abri après que la violence des fans a pris une tournure sombre

Et les scènes ont mal tourné lorsqu’un coup de feu a été tiré, touchant l’entraîneur-chef de Ferro, Mauricio Romero.

Un tweet du club a confirmé plus tard que Romero, blessé, « allait bien et était hors de danger » après avoir subi des tests dans un hôpital local.

L’entraîneur, qui a été soigné sur le terrain, a depuis fait une déclaration à la police.

Huracan gagnait 3-1 lorsque le match a dû être suspendu à la fin de la seconde moitié après que le fort coup de feu a été entendu.

À la suite de l’incident, Huracan a déclaré dans un article sur Facebook que les luttes intestines entre les fans « ruinent le club » et ont demandé à tous ceux qui nuisent au club de « rester à l’écart afin que les vrais fans puissent revenir ».

Le manager de Ferro a reçu une balle dans l’épaule, mais n’a pas été grièvement blessé. pic.twitter.com/InCjmRG732 — Gilles 🇳🇬🇬🇧 (@GrimandiTweetss) 1er novembre 2021

Une déclaration officielle sur le site Internet d’Huracan disait : « Nous sommes conscients que nous avons fait partie d’une barbarie difficile à comprendre et à expliquer, qui marquera la carrière sportive et institutionnelle de l’équipe professionnelle et de notre club.

« Une fois pour toutes, les dirigeants de notre football argentin doivent prendre des mesures exemplaires qui nous permettent de continuer à croire en ce sport. La sanction dépasse déjà le sport, nécessitant une décision politique qui punit sévèrement les événements inhabituels.

« Notre Institution veillera toujours sur les valeurs, l’intégrité et la santé de nos athlètes, qui nous permettent de transmettre les compétences des différentes disciplines. Aujourd’hui plus que jamais, ceux qui dirigent les destinées du football doivent nous marquer le chemin par des actions afin que nous ne vivions plus jamais une situation similaire. »