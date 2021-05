La violence d’Israël contre les Palestiniens à Jérusalem-Est est un test Biden des droits de l’homme

Des semaines de violence à Jérusalem, déclenchées par la tentative d’Israël d’expulser plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, des démocrates, des militants et des experts appellent le président Joe Biden à dénoncer avec force les actions de l’allié américain.

Le problème est que lui et les principaux membres de son équipe sont peu susceptibles de le faire – potentiellement rater une occasion d’endiguer la violence et d’éviter un conflit plus large.

Pendant des décennies, les organisations israéliennes pro-colons ont cherché à expulser les Palestiniens de Jérusalem-Est de leurs maisons, à démanteler leurs habitations et à les remplacer par des centaines de logements pour les Juifs. Cela a longtemps été une source de tension mijotée, et la colère s’est intensifiée en avril alors que les cas d’expulsion se poursuivaient devant les tribunaux israéliens, ce qui a conduit la police israélienne à accroître sa présence autour de la ville et à se battre avec les manifestants palestiniens.

L’impasse a produit des scènes troublantes, telles que la police israélienne bloquant samedi des bus de Palestiniens voyageant pour prier à la mosquée al-Aqsa, le troisième site le plus sacré de l’Islam, pour la nuit la plus sainte du Ramadan.

Mais rien de tel que le crescendo de violence observé lundi.

Les Israéliens d’extrême droite prévoyaient de marcher dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, une tradition annuelle provocante qui célèbre la prise israélienne de Jérusalem-Est lors de la guerre israélo-arabe de 1967 – un jour connu en Israël sous le nom de Journée de Jérusalem. Mais les Palestiniens n’aiment pas l’événement parce qu’ils revendiquent Jérusalem-Est, qu’Israël a annexée, comme future capitale de leur État souverain.

La colère suscitée par le défilé a conduit à une intensification du conflit entre les Palestiniens et les autorités israéliennes.

Lundi matin à la mosquée al-Aqsa, des Palestiniens lanceurs de pierres ont attaqué la police israélienne en tirant des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Environ 330 Palestiniens ont été blessés, ont indiqué des responsables locaux de la santé, dont 250 ont été hospitalisés à la suite du combat.

Puis, lundi soir, le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige Gaza depuis 2007, a tiré sept roquettes sur Israël – certains déclenchant même des sirènes de raid aérien à Jérusalem. Une roquette serait tombée juste à l’ouest de la capitale, endommageant certaines maisons.

La menace de tirs de roquettes était si réelle que le parlement israélien, la Knesset, a dû évacuer au milieu d’une session.

Abu Obeida, un porte-parole de la branche militaire du Hamas, a déclaré que l’attaque à la roquette était une riposte à ce qu’il a appelé «les crimes et l’agression d’Israël».

«C’est un message que l’ennemi doit bien comprendre», a-t-il poursuivi. Le Hamas avait donné à Israël jusqu’à 18 heures, heure locale, pour déplacer ses forces de police hors de l’enceinte de la mosquée Aqsa.

Les responsables de la santé à Gaza ont ensuite déclaré que les explosions dans la région avaient tué 20 personnes, dont trois enfants, et blessé environ 65 autres. L’armée israélienne a confirmé par la suite qu’elle avait mené des frappes à Gaza.

En réponse aux tirs continus de roquettes de Gaza vers Israël, nous avons maintenant frappé de nombreuses cibles terroristes du Hamas à Gaza, notamment: 2 lance-roquettes

2 postes militaires

8 terroristes du Hamas La terreur cible les civils. Nous visons la terreur. – Forces de défense israéliennes (@IDF) 10 mai 2021

Bien que les militants à Gaza tirent sporadiquement des roquettes sur Israël et soient à leur tour confrontés à des frappes aériennes israéliennes, les tensions actuelles ont inquiété certains que ce dernier échange pourrait être le début d’un combat plus large.

Dans un discours, Netanyahu a accusé le Hamas d’avoir franchi une «ligne rouge» avec les dernières attaques à la roquette et a promis une réponse ferme. «Quiconque nous attaquera paiera un lourd tribut», a-t-il dit, avertissant que le combat pourrait «continuer pendant un certain temps».

L’administration Biden s’est déclarée préoccupée par la violence en Israël et a dénoncé les attaques à la roquette du Hamas comme une «escalade inacceptable». Mais certains demandent à Biden de prendre une position plus énergique et de condamner les actions d’Israël à Jérusalem-Est.

Cela pourrait ne pas arriver, cependant, car les experts notent que les coûts politiques de l’appel à Israël l’emportent de loin sur les avantages de s’en tenir à la politique étrangère du président, centrée sur les droits de l’homme.

Biden veut que les droits de l’homme soient au centre de sa politique étrangère. Israël est un test.

En février, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que l’administration Biden placerait les droits de l’homme au «centre» de la politique étrangère américaine. «Les États-Unis sont attachés à un monde dans lequel les droits de l’homme sont protégés, leurs défenseurs sont célébrés et ceux qui commettent des violations des droits de l’homme sont tenus responsables», a-t-il déclaré.

Appeler la tentative d’expulsion des Palestiniens par Israël est le moment idéal pour montrer à l’administration ce qu’elle dit, disent les experts.

«Le monde regarde; cette question est importante », a déclaré Shibley Telhami, professeur à Anwar Sadat pour la paix et le développement à l’Université du Maryland. «L’administration doit montrer que tout ne parle pas. Ils doivent démontrer ce principe quand c’est difficile, pas quand c’est politiquement gratuit. »

Les États-Unis ont déjà fait des déclarations sur la question. Vendredi dernier, le porte-parole du Département d’État, Ned Price, a déclaré: «Nous appelons les responsables israéliens et palestiniens à agir de manière décisive pour désamorcer les tensions et mettre un terme à la violence.» Deux jours plus tard, la Maison Blanche a publié une lecture de l’appel du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan avec son homologue israélien dans lequel il a déclaré que l’administration avait «de sérieuses inquiétudes concernant les événements de Jérusalem».

Mais c’est un geste trop petit pour beaucoup, qui disent qu’il serait plus important pour Biden – ou à tout le moins pour Blinken ou Sullivan – de dénoncer les actions d’Israël devant la caméra.

J Street, un groupe de défense libéral axé sur Israël, a publié lundi une déclaration exhortant l’administration Biden “ à préciser publiquement que les efforts israéliens pour expulser et déplacer les familles palestiniennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie sont totalement inacceptables pour les États-Unis, comme c’est le cas. le recours continu à l’intimidation et à une force violente et excessive contre les manifestants et fidèles palestiniens – en particulier pendant le Ramadan. ”

Certains démocrates au Congrès font également pression sur Biden.

Le sénateur Chris Van Hollen (D-MD), membre de la commission sénatoriale des relations extérieures, a tweeté samedi: «Si l’administration Biden met la primauté du droit et les droits de l’homme au cœur de sa politique étrangère, ce n’est pas un moment pour des déclarations tièdes. ” Il a également lié à une déclaration du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme selon laquelle les expulsions pourraient être un «crime de guerre».

Comme cela l’indique clairement, les expulsions de familles à Jérusalem-Est violeraient le droit international. Si l’administration Biden place l’état de droit et les droits de l’homme au cœur de sa politique étrangère, ce n’est pas le moment de faire des déclarations tièdes.

https://t.co/BQbBZYhjuJ – Sénateur Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 9 mai 2021

Le sénateur Bernie Sanders (I-VT), un leader progressiste au Congrès, a tweeté quelque chose de similaire: «Les États-Unis doivent dénoncer fermement la violence des extrémistes israéliens alliés au gouvernement à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, et préciser que le les expulsions de familles palestiniennes ne doivent pas se poursuivre.

Les législateurs à la Chambre, y compris les membres du «Squad» Alexandra Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib – une Américaine palestinienne – ont également soutenu la cause palestinienne.

Biden et d’autres membres éminents de son administration jusqu’à présent n’ont pas ouvertement critiqué Israël, choisissant plutôt de condamner les actions des deux côtés. Telhami de l’Université du Maryland a déclaré qu’il y avait de bonnes raisons à cela, à savoir que Biden a besoin du soutien de Jérusalem pour rentrer dans l’accord nucléaire iranien et le fait que la question israélo-palestinienne n’est pas la priorité de la plupart des Américains.

Pourtant, a-t-il dit, «le problème ici est le profil public. Quand quelque chose comme ça se produit, vous devez mettre le pied à terre. »

Mais il est peu probable que l’administration le fasse, m’a dit Khaled Elgindy de l’Institut du Moyen-Orient. S’ils avaient dénoncé durement le gouvernement israélien, il a dit: «ils l’auraient fait maintenant. Pourquoi auraient-ils soudainement un moment de clarté? »

Les experts ont déclaré qu’il y avait d’autres moyens pour Washington de réprimander Jérusalem, comme sanctionner Israël ou freiner les ventes d’armes, mais personne ne s’attend à ce que cela se produise. En ce qui concerne la défense des droits de l’homme par les États-Unis, «la Palestine est généralement l’exception», a déclaré Elgindy, qui a été conseiller auprès des dirigeants palestiniens de 2004 à 2009. «Qui va pousser les Israéliens sur les droits de l’homme? Ce ne sera pas les États-Unis. »

Bien que l’inaction soit attendue, ce n’est pas moins problématique, a-t-il poursuivi. Sans que personne n’appelle avec force et ouvertement à la fin de la violence, la situation «pourrait très rapidement dégénérer en quelque chose qui ressemble à 2014.» Un combat cette année-là entre Israël et le Hamas a vu plus de 2 100 Palestiniens et 71 Israéliens tués tandis que plus de 10 000 personnes – pour la plupart des Palestiniens – ont été blessées.

Si cela se produit, a conclu Elgindy, les États-Unis “n’auront d’autre choix que de s’impliquer.” L’ironie est qu’il est possible que l’inaction de Biden maintenant puisse le voir s’enfoncer plus profondément dans un conflit croissant sur toute la ligne.

Israël ne montre déjà aucun signe de recul. “Israël n’a pas d’autre choix que de défendre ses citoyens contre ces attaques aveugles”, a déclaré Gilad Erdan, l’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, dans un communiqué de lundi.

Et le Hamas non plus. Obeida, le porte-parole, a déclaré que d’autres attaques se produiraient si Israël entre à nouveau dans la zone de la mosquée Aqsa ou expulse des familles palestiniennes.