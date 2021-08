La “violence djihadiste” n’est qu’une forme de “terrorisme fondamentaliste-religieux”, selon un nouveau cours de la JNU

in

Le cours optionnel sera offert aux étudiants poursuivant un MS avec spécialisation en Relations Internationales après un BTech en Ingénierie.

Un nouveau cours sur le contre-terrorisme à l’Université Jawaharlal Nehru présente des affirmations telles que le « terrorisme djihadiste » est la seule forme de « terrorisme fondamentaliste-religieux » et les régimes communistes de l’ancienne Union soviétique et de la Chine étaient les « principaux parrains étatiques du terrorisme » qui a influencé les « États islamiques radicaux ».

Le cours facultatif, intitulé « Contre-terrorisme, conflits asymétriques et stratégies de coopération entre les grandes puissances », est destiné aux étudiants en ingénierie poursuivant un programme de double diplôme à la JNU.

Le cours, déjà approuvé par le Conseil académique de l’université, sera proposé aux étudiants poursuivant un MS avec spécialisation en relations internationales après un BTech en ingénierie et les cours en ligne pour le semestre de mousson commenceront le 20 septembre.

« Le terrorisme fondamentaliste d’inspiration religieuse a joué un rôle très critique et dominant dans l’apparition de la violence terroriste au début du 21e siècle. L’interprétation perverse du Coran a entraîné la prolifération rapide d’une violence sectaire djihadiste qui glorifie la mort par la terreur dans des variantes suicidaires et homicides », déclare un module de cours intitulé « Terrorisme et impact religieux fondamentalistes ».

« L’exploitation du cyberespace par les religieux islamiques radicaux a entraîné la propagation électronique du terrorisme djihadiste dans le monde entier. La diffusion électronique en ligne du terrorisme djihadiste a entraîné une poussée de violence dans les sociétés non islamiques qui sont laïques et sont désormais de plus en plus vulnérables à la violence qui (est) en augmentation », déclare-t-il.

