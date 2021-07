La violence et le désordre lors de la finale de l’Euro 2020 entraînent des dizaines d’arrestations

La police a procédé à des dizaines d’arrestations alors que la violence et les troubles éclataient lors de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie à Wembley (Photo: ./PA)

La violence et les troubles qui ont marqué l’affrontement final de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie ont conduit la police à procéder à 45 arrestations.

Les fauteurs de troubles ont jeté des bouteilles dans le centre de Londres, tenté de s’introduire par effraction à Wembley et se sont battus à l’intérieur et à l’extérieur du sol.

La police anti-émeute s’est installée à Leicester Square dans les heures qui ont précédé la finale de l’UEFA, que l’Angleterre a perdu aux tirs au but après la fin du match 1-1 en prolongation.

La police du Met avait toujours des agents en service alors que des milliers de spectateurs sortaient de Wembley plus tôt dans la nuit.

Des bouteilles de bière auraient été jetées et la police semblait toujours en état d’alerte élevé alors que des chants contre l’Italie se faisaient entendre.

Dans un tweet, la force a déclaré: «Nous avons procédé à 45 arrestations lors de la surveillance de la finale #Euro2020 d’aujourd’hui.

«Un certain nombre d’officiers restent en service, aidant les fans à quitter #Wembley ou le centre de Londres.

« Nous sommes là pour veiller à votre sécurité. »



Des policiers montent la garde sur Wembley Way alors que les spectateurs se rassemblent après le match (Photo: Action Images via ./Peter Cziborra)



La police anti-émeute arrête un supporter anglais à l’extérieur du stade de Wembley lors de la finale de l’Euro 2020 (Photo: Action Images via ./Peter Cziborra)



Des agents de la police métropolitaine retiennent un homme devant la National Gallery de Trafalgar Square lors de la finale de l’UEFA Euro 2020 (Photo : Ian West/PA Wire)

Des scènes laides avaient entaché la préparation du match, avec des bouteilles bombardées par des gens dans la foule à Leicester Square, et d’autres rapports faisant état de problèmes dans et autour du stade national.

À un moment donné avant le coup d’envoi, une foule a été montrée sur vidéo en train de briser la sécurité et de se précipiter dans le périmètre extérieur de Wembley.

Les images montraient les gardiens se heurtant à la sécurité alors qu’ils renversaient les portes, provoquant une bousculade à travers les stewards en infériorité numérique qui tentaient désespérément de les retenir.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Beaucoup sont vus tomber au sol, entraînant des officiers avec eux, avant de se lever et de se précipiter vers le lieu pour regarder l’Angleterre jouer contre l’Italie lors du match historique.

Des dizaines de personnes ont été vues en train de sprinter dans les escaliers alors que la sécurité était dépassée, portant des vestes haute visibilité. tentent de les chasser, tandis que d’autres sont vus se bagarrer à l’extérieur.

Un porte-parole de Wembley a déclaré plus tôt qu’il n’y avait pas eu de faille de sécurité, mais a maintenant confirmé qu’un “petit groupe est entré dans le stade”.

La FA a condamné le comportement comme “inacceptable”, a rapporté BBC 5 Live.

L’instance dirigeante du football a qualifié les intrus de “gênant pour l’équipe d’Angleterre et pour tous les vrais fans qui voulaient profiter de l’un des matchs les plus importants de notre histoire”, a déclaré la station.



Un homme se tient sur un fourgon de police alors que des scènes de désordre éclatent dans le centre de Londres avant l’affrontement final de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie (Photo : Matthew Chattle/Shutterstock)



La police anti-émeute a été déployée dans le West End de Londres et a été photographiée accroupie sur une personne avec un pansement sur une éventuelle blessure à la tête (Photo: James Veysey/Shutterstock)



Une file de policiers est la cible de lanceurs de canettes de bière alors que des supporters anglais se tiennent aux abords de Trafalgar Square lors d’une projection de la finale (Photo: Tolga Akmen/. via .)

Plus tôt dans la journée, le Met avait décidé d’anticiper tout problème de foule avant la quête de l’Angleterre pour le premier trophée depuis 1966.

La commissaire adjointe adjointe Laurence Taylor a déclaré: «Le Met a mis en place une opération de police considérablement améliorée et s’adaptera si nécessaire au nombre accru de fans appréciant le match.

«Nous continuerons à déployer un grand nombre d’officiers et d’unités spécialisées pour prévenir le crime et le désordre et répondre à tout incident dans tout Londres. Nous voulons que les gens puissent profiter de la finale de l’Euro 2020 en toute sécurité, se comporter de manière responsable et tenir compte de la sécurité et du bien-être des autres.

«Londres reste toujours dans une crise de santé publique.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

“Il existe des directives gouvernementales en place et nous demandons aux gens de les suivre et de rester socialement à distance.”

«Nous appliquerons la législation de manière proportionnelle et appropriée et nous engagerons avec les foules. Mais j’exhorte les gens à ne pas se rassembler en grand nombre.

“Si vous n’avez pas de billet pour les matchs ou la fan zone ou de réservation officielle pour un pub, un bar ou un club, mon message est clair : ne venez pas à Londres, vous pourriez finir par manquer le match.”

Étiez-vous à Wembley ou dans le centre de Londres ce soir ? Veuillez prendre contact avec josh.layton@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();