La violence sexuelle est «endémique» dans les universités britanniques, selon le syndicat des enseignants

L’University and College Union (UCU) affirme que la violence sexuelle est «endémique» dans les universités britanniques après qu’un rapport a révélé qu’un membre du personnel universitaire sur 10 a subi des violences sexuelles sur le lieu de travail à un moment donné au cours des cinq dernières années.

L’étude, qui a interrogé plus de 4 000 personnes, a révélé que 52 pour cent de ceux qui avaient directement subi des violences sexuelles ne l’avaient pas signalé à leur employeur, tandis que 70 pour cent des incidents n’étaient pas isolés et faisaient plutôt partie de modèles de violence à plus long terme. comportement.

Les femmes étaient 2,5 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que les hommes, tandis que les personnes issues de minorités ethniques, les membres de la communauté LGBTQ+, les personnes handicapées et les personnes sous contrat précaire étaient toutes plus à risque.

« Les conclusions du rapport démontrent que la haute direction des universités et des collèges ne prend pas au sérieux le problème de la violence sexuelle au travail », déclare l’UCU.

Certaines des personnes impliquées dans le rapport ont choisi de donner des témoignages anonymes de leurs expériences de violence sexuelle sur le lieu de travail. L’un d’eux a dit : « C’était tellement choquant ; Je ne m’attendais pas à être harcelée… Je me sentais très vulnérable et je voulais disparaître.

Un autre a expliqué comment les structures de pouvoir au sein du secteur semblent affecter la façon dont la violence sexuelle est traitée, affirmant que son agresseur était « intouchable » en raison de son « charme et de son charisme ».

Elle a ajouté: « Le principal problème d’après mon expérience est de savoir comment les problèmes de violence sexuelle sont généralement traités en fonction du statut dans l’institution de l’agresseur présumé, c’est-à-dire s’il s’agit d’un prof avec un dossier de subventions important, vous pouvez aussi l’oublier. . «

Le professeur Lesley McMillan, président du groupe de travail qui a mené le rapport, a déclaré : « Ce rapport révolutionnaire démontre la nature généralisée et durable de la violence sexuelle sur le lieu de travail et formule des recommandations claires et concises pour le changement.

« Le secteur prend conscience du problème, mais il est clair que les progrès sont variables et, dans certains cas, lents ou à commencer. Il est maintenant essentiel que les employeurs et les syndicats travaillent ensemble pour créer un secteur universitaire et collégial qui est inclusif et sûr, empêche ces dommages de se produire et offre un soutien et une réparation lorsqu’ils le font.

Le secrétaire général de l’UCU, Jo Grady, a déclaré : « Le témoignage courageux des survivantes devrait marquer un tournant dans la lutte contre la violence sexuelle et résonner dans les oreilles des dirigeants des collèges et universités qui ont permis à la violence sexuelle de devenir endémique sur le campus.

« Les conclusions du rapport révèlent des niveaux choquants d’échec institutionnel et reflètent une culture dans laquelle la protection de la réputation d’une université ou d’un collège passe avant de rendre justice aux survivants.

Un porte-parole d’Universities UK a déclaré au Guardian : « La haute direction des universités prend ces questions très au sérieux et les universités s’engagent à devenir des endroits plus sûrs pour vivre, travailler et étudier afin qu’aucun étudiant ou membre du personnel ne soit soumis à une quelconque forme de violence sexuelle ou d’inconduite.

« Cependant, bien que des progrès aient été réalisés, notamment en encourageant les survivants à se manifester et à signaler, nous savons – et ce rapport le souligne encore – qu’il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin à toutes les formes de harcèlement dans l’enseignement supérieur. »

Crédit d’image présenté : Shutterstock / Matej Kastelic

