La virée shopping de Tata Digital se poursuit ; acquiert une participation majoritaire dans la pharmacie en ligne 1MG

Avec l’acquisition de 1MG, le groupe Tata entrera en concurrence directe avec Reliance Industries de Mukesh Ambani qui s’était lancé dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques en ligne en acquérant Netmeds.

Tata Digital a annoncé jeudi qu’elle allait acquérir une participation majoritaire dans 1MG Technologies, une place de marché de la santé en ligne. Il s’agit du troisième investissement majeur du groupe Tata au cours des dernières semaines après que la société a annoncé Curefit Healthcare et l’épicerie en ligne BigBasket axée sur le fitness. Tata Digital n’a pas divulgué les détails financiers de la transaction. La société a déclaré que cette décision était conforme à la vision du groupe Tata de créer une super application dont les consommateurs ont besoin dans différents segments. Tata Digital est une filiale en propriété exclusive de Tata Sons.

Avec l’acquisition de 1MG, le groupe Tata entrera en concurrence directe avec Reliance Industries de Mukesh Ambani qui s’était lancé dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques en ligne en acquérant Netmeds. Tata Digital a déclaré que la pharmacie électronique, le diagnostic électronique et la téléconsultation sont des segments critiques de cet écosystème et ont été parmi les segments à la croissance la plus rapide dans cet espace, car ce secteur a permis l’accès aux soins de santé pendant la pandémie. “L’investissement dans 1MG renforce la capacité de Tata à fournir une expérience client supérieure et des produits et services de santé de haute qualité dans l’espace de la pharmacie électronique et du diagnostic électronique via une plate-forme technologique”, a déclaré le PDG de Tata Digital, Pratik Pal, dans un communiqué.

Le marché global est d’environ 1 milliard de dollars et devrait croître à environ 50% du taux de croissance annuel composé (TCAC) grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à une plus grande commodité, a rapporté l’agence de presse PTI. Le cofondateur et PDG de 1MG, Prashant Tandon, a déclaré que l’investissement des Tatas « marque une étape importante dans le parcours de 1MG visant à rendre les produits et services de santé de haute qualité accessibles aux clients à travers l’Inde ».

Plus tôt cette semaine, Tata Group avait annoncé qu’il investirait 75 millions de dollars (environ Rs 550 crore) dans Curefit Healthcare, axé sur le fitness, pour une participation non divulguée. Tata’s a également acquis une participation majoritaire dans BigBasket, ce qui a mis le conglomérat du sel au logiciel en concurrence directe avec Amazon de Jeff Bezos et JioMart de Mukesh Ambani.

